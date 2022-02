Tommaso Zorzi e la relazione con Tommaso Stanziani: un amore nato dietro le quinte

La relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani è iniziata nel 2021: dopo la prima volta in cui si sono visti, dietro le quinte di un famoso talent show, tra i due è sbocciato l’amore.

La relazione tra Tommaso Zorzi, 26 anni, e Tommaso Stanziani, 19 anni, ha avuto inizio lo scorso anno. In quel periodo, Zorzi era appena uscito dalla casa del Grande Fratello VIP aggiudicandosi il primo posto, mentre Stanziani aveva preso parte al talent show Amici.

I due insieme formano una coppia molto affiata e, dopo aver mantenuto la loro relazione al segreto per qualche tempo, l’hanno ufficializzata raccontando del loro primo incontro durante un’intervista a Verissimo.

Tommaso Zorzi: da #Riccanza a Drag Race Italia

Tommaso Zorzi ha debuttato sul piccolo schermo nel 2016, dopo aver lanciato un’applicazione dedicata alla moda, chiamata FashTime, e una linea di accessori di nome AristoPop.

In quell’anno, ha preso parte al docu-reality #Riccanza, in onda su MTV. Da allora, ha partecipato a diversi programmi: da Dance Dance Dance su Fox a Pechino Express, fino a condurre il pre-show de La pupa e il secchione, Adoro!.

Zorzi, inoltre, ha pubblicato un libro nel 2020 intitolato Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri, editto da Mondadori. Nello stesso anno, è entrato nella casa del Grande Fratello VIP, vincendo la quinta edizione del reality.

Dopo l’esperienza del GF VIP, per Zorzi si sono presentate importanti opportunità lavorative: è diventato opinionista de L’isola dei famosi, ha condotto il webshow Il Punto Z ed è ospite fisso al Maurizio Costanzo Show. Infine, è entrato a far parte della giuria di Drag Race Italia, occupandosi anche della conduzione.

In seguito al GF VIP, oltre ad essersi dedicato alla sua promettente carriera, l’influencer ha incontrato il suo attuale fidanzato. Il partner di Zorzi, è Tommaso Stanziani: ballerino uscito dalla scuola di Amici, recentemente ha annunciato di essere impegnato anche nel campo della recitazione. Ma come è nata la loro storia d’amore?

Il colpo di fulmine

Nel corso di un’intervista di coppia a Verissimo, Zorzi e Stanziani hanno raccontato del loro colpo di fulmine. Tutto è iniziato quando Tommaso Zorzi è stato invitato nella scuola di Maria De Filippi, dopo aver vinto il Grande Fratello VIP.

Zorzi si è recato nello studio dedicato al serale del talent show e, proprio in quel momento, Stanziani era impegnato a fare le prove. In quell’occasione, i due si sono solamente scambiati uno sguardo che è bastato a far scattare la scintilla.

Infatti, successivamente, Stanziani ha scritto a Zorzi su Instagram. Da quel momento hanno iniziato a frequentarsi per poi fidanzarsi. Lo stesso Stanziani, parlando con la conduttrice Silvia Toffanin, ha affermato: “È stata una cosa del tutto inaspettata ma sono super contento”.

“Ci siamo conosciuti mentre uscivamo lui da Amici e io dal GF, quindi abbiamo sempre tenuto tutto molto nostro, perché abbiamo vissuto una sovraesposizione mediatica” ha spiegato Zorzi. “Non siamo abituati a parlare di noi. Il mio DNA non è mutato, ma mi sono un po’ calmato da quando siamo insieme” ha affermato in conclusione.