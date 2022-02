Alessandro Gassmann: l’incredibile motivo per cui è diventato attore| Aveva studiato per tutt’altro

Per entrambi una carriera di primissimo livello. Alessandro Gassmann è l’emblema del figlio di successo che non ha mai subito il complesso del padre

56enne, grande attore italiano. A sua volta, figlio di uno dei più grandi attori della storia del nostro cinema e non solo. L’identikit corrisponde, ovviamente, ad Alessandro Gassmann, figlio del grande e indimenticato Vittorio Gassmann. Qualcuno potrebbe pensare che la sua era una carriera segnata. E in realtà non è così. Le motivazioni che lo hanno portato a intraprendere la carriera attoriale sono molto singolari.

Vittorio Gassmann, soprannominato il Mattatore (dall’omonimo spettacolo televisivo da lui condotto nel 1959). Una carriera enorme e lunghissima. E’ considerato uno dei più grandi attori della storia del nostro teatro e del nostro cinema. La carriera, infatti, è parimenti di successo.

Con riferimento ai film, non possiamo non ricordare “I soliti ignoti”, “La grande guerra”, “Il sorpasso”, “I mostri”, “L’armata Brancaleone”, “C’eravamo tanto amati” e “Profumo di donna”, che poi ebbe un remake di successo con Al Pacino. Proprio a Hollywood ricordiamo una grande interpretazione di Vittorio Gassmann in “Sleepers”.

Alessandro Gassmann nasce a Roma il 24 febbraio 1965 dalla relazione fra Vittorio Gassman e l’attrice francese Juliette Mayniel, che si lasciano quando ha 3 anni. Debutta a 17 anni nel film autobiografico “Di padre in figlio”, scritto, diretto e interpretato con il padre Vittorio. E’ l’inizio di una lunga carriera. Soprattutto negli ’90 e nei primi anni 2000, Alessandro Gassmann è considerato un sex symbol.

Un fascino che gli fa guadagnare anche diverse partecipazioni in sensuali spot pubblicitari. Per quanto concerne il cinema, tra i suoi film di maggiore successo ricordiamo “Il bagno turco”, “Caos calmo”, “Il padre e lo straniero”, “I nostri ragazzi”, “Mio fratello rincorre i dinosauri” e “Non odiare”.

I motivi di una scelta

Insomma, per entrambi una carriera di primissimo livello. Alessandro Gassmann è l’emblema del figlio di successo che non ha mai subito il complesso del padre. Peraltro, molti potrebbero pensare che la sua sia stata una scelta scontata e obbligata. E, di conseguenza, una carriera “facile”. Ma non è così. I motivi per i quali Alessandro ha scelto di fare l’attore sono molto particolari.

Sì perché Alessandro nella vita voleva fare altro. Almeno inizialmente. Era un giovane molto schivo e che amava stare a contatto con la natura. Si era anche iscritto alla Facoltà di Agraria, proprio per coltivare (in tutti i sensi!) questa sua predisposizione.

Ma è stato papà Vittorio a “obbligarlo”. Alessandro solo inizialmente ha accettato controvoglia. Col tempo ha iniziato ad amare il lavoro: “A sua volta mio padre è stato quasi costretto da mia nonna a farlo. Lei lo iscrisse all’Accademia Silvio d’Amico a sua insaputa”.

E, senza forse, dobbiamo “ringraziare” questa donna che, direttamente o indirettamente, ci ha regalato due tra i più grandi attori italiani.