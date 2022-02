Amadeus, sapete perché veste quasi sempre di blu? Non è casuale.. ma costretto

Amadeus soffre di un problema alla vista. Una condizione che gli rende complicata la vita di tutti i giorni.

Amadeus, all’anagrafe Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è uno dei conduttori televisivi, e non solo, più famosi in Italia. Negli ultimi anni è stato al timone del Festival di Sanremo, e nell’edizione del 2022 è arrivato alla terza conduzione consecutiva.

Ma prima di arrivare in televisione, ha fatto la gavetta in radio esordendo negli anni Ottanta su Radio Deejay. In quegli anni lavora con Fiorello, Jovanotti e Marco Baldini. Successivamente è tra gli speaker di punta di Radio Capital, dove conoscerà Luca Laurenti e Gerry Scotti.

Per tanti anni, Amadeus lascerà poi il mondo radiofonico per tornarci molto più tardi, nel 2008 quando lavorerà a RTL 102.5 fino al 2017. Ma la musica ha sempre fatto parte della sua vita. Nel corso della sua carriera ha infatti condotto per svariate volte il Festivalbar e anche il programma Le stelle della musica.

Il ravennate si afferma, però, in Rai conducendo nel corso degli Domenica In e più recentemente Tale e Quale Show e Stasera Tutto è Possibile, oltre al grandissimo successo riscosso a Sanremo.

È anche al timone di tanti quiz televisivi come L’Eredità, Reazione a Catena e I Soliti Ignoti. Ma non tutti sanno che Amadeus soffre anche di una malattia che riguarda la vista e che gli rende complicata la vita di tutti i giorni.

Amadeus e la malattia alla vista: la condizione del conduttore di Sanremo

Amadeus soffre infatti di un difetto della vista. Il conduttore è daltonico, una condizione che gli provoca la cosiddetta “cecità dei colori”; ovvero non riesce a distinguere i colori.

Questo particolare problema gli complica anche la scelta dell’abbinamento dei vestiti e per questo motivo indossa quasi sempre le stesse tonalità: grigio, bianco, nero e blu. In particolar modo, quest’ultimo colore è quello che riesce a distinguere con più facilità.

Il daltonismo è una malattia genetica, quindi presente sin dalla nascita, ma può presentarsi anche a seguito di traumi subiti agli occhi e quindi manifestarsi anche dopo l’infanzia.

Una dei problemi dei daltonici riguarda il riconoscere i colori del semaforo quando si è alla guida, ma in una vecchia intervista Amadeus ha raccontato di aver risolto in modo semplice il problema: “Riconosco il rosso e, comunque, so che il colore in alto del semaforo significa che bisogna fermarsi e quello in basso, il verde, significa che si può passare”.