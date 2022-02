Chiara Ferragni e Fedez, sfoggiano la nuova “chicca” | Un accessorio costosissimo

Una delle coppie più glamour dello spettacolo e del jet set italiano: Fedez e Chiara Ferragni non si smentiscono neanche questa volta

Successo in televisione ma, soprattutto, sui social. Vita da veri divi. Vacanze in posti da sogno. Lussi sfrenati. Look talvolta improbabili. Ma sempre costosissimi. Tutto questo sono Chiara Ferragni e Fedez. Una delle coppie più glamour dello spettacolo e del jet set italiano. Soprannominati i Ferragnez. Spesso fanno discutere. Anche perché mostrano praticamente tutto della loro vita. E non badano a spese. Per esempio, guardate quanto costano questi accessori apparentemente “inutili”…

Chiara Ferragni è, senza dubbio, la prima influencer della storia italiana. Ogni suo post monetizzato vale oltre 50mila euro. Tutto ciò che tocca diventa oro e riesce a valorizzare tutto: dall’abbigliamento alla cosmetica. La 34enne nativa di Cremona è ormai conosciuta da tutti. Non solo dai più giovani. Imprenditrice, blogger e designer con milioni di followers sui propri canali social.

Non è da meno Fedez. A 32 anni è uno degli artisti più noti del panorama italiano. A volte al centro di polemiche per le sue esternazioni, per i suoi eccessi. Ma, certamente, quasi tutti, a prescindere dall’età e dai gusti musicali, conosciamo Fedez. Il suo esordio nel mondo della musica è del 2007. Si è fatto conoscere per la sua musica, ma anche per la sua attività sui social e televisiva.

Nel maggio del 2014 è stata ufficializzata la sua partecipazione tra i giudici del talent show X Factor insieme a Morgan, Mika e Victoria Cabello. Il rapper ha ricoperto tale ruolo anche nelle successive quattro edizioni del programma. Negli anni ha collaborato con vari artisti. La partnership più lunga e redditizia con l’ex degli Articolo 31, J-Ax, con cui, però, il sodalizio è finito da tempo. E’ di qualche mese fa il tormentone estivo “Mille”, realizzato insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti.

La maschera da sci costosissima

Nel 2016 i Ferragnez hanno ufficializzato la loro relazione. I due si sono sposati nel 2018 a Noto, in Sicilia, e hanno due figli. Leone e Vittoria. Come sappiamo, i Ferragnez non mancano di condividere con i tantissimi followers sui social ogni cosa. Dai loro aspetti professionali, ai loro viaggi. Passando per le peripezie in casa con i piccoli Leone e Vittoria.

Ovviamente, sono due icone di stile. Spesso li vediamo con abiti e accessori improbabili. Ma costosissimi. Accade con uno degli ultimi post pubblicati sul profilo di Chiara Ferragni. Insieme al marito Fedez si trovano sulla neve. A Seiser Alm / Alpe di Siusi in particolare.

Sorridenti, si godono la giornata sulla neve. E indossano un accessorio molto particolare. Si tratta di una maschera da sci. Utile, per carità. Mentre si scia è fondamentale ripararsi, soprattutto gli occhi. Per avere una buona visibilità e per evitare di essere colpiti da detriti.

Il dettaglio, però, è che la maschera utilizzata dai Ferragnez è griffata Louis Vuitton. Un accesorio che porta stile e innovazione sulle piste da neve. La maschera con tre strati isolanti offre un ampio campo visivo, riparando dagli elementi atmosferici grazie al trattamento antiappannamento e antigraffio, alla protezione UV e ai fori di aerazione.

Gli occhiali sono arricchiti da numerosi dettagli iconici come il motivo Monogram sulla fascia elastica regolabile e sulle lenti. Tutto questo per la modica cifra di 900 euro a maschera…