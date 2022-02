Irama, avete mai visto la fidanzata? Sui social più piccante che mai

Non sappiamo bene se la relazione tra Irama e Giulia De Lellis sia finita per via della conoscenza e la frequentazione con questa nuova fiamma

Giovanissimo. Ha compiuto 26 anni alla fine dello scorso anno. Ma già da tempo molto famoso. Grazie alla sua arte e alla sua musica. Stiamo parlando del cantautore Irama. In passato legato alla celebre influencer Giulia De Lellis. Ma da un po’ di tempo ha una nuova compagna. Che è giovanissima, ma sexyssima, per come si mostra sui social network.

Cantautore e rapper italiano, Irama è lo pseudonimo di Filippo Maria Fanti. Nella sua carriera ha già ottenuto ben 30 dischi di platino e 3 dischi d’oro, corrispondenti a 1 935 000 unità di vendita certificate dalla FIMI. La certificazione più alta per gli album è stata il triplo platino per Plume, assegnato per le 150.000 unità equivalenti vendute.

Sì perché nonostante la giovane età, Irama ha già diversi anni di carriera alle spalle. Ha infatti esordito ufficialmente nel panorama discografico partecipando al 66º Festival di Sanremo nel 2016 con il singolo “Cosa resterà” nella categoria Nuove Proposte.

Ma non è quello il momento in cui scoccano le lancette del successo per il giovane cantautore. Nel 2018, infatti, vince la diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Successivamente, ha partecipato altre volte a Sanremo, all’edizione 2019, con la canzone “La ragazza con il cuore di latta”, e a quella 2021 con “La genesi del tuo colore”. In gara anche nel 2022 con il singolo “Ovunque sarai”.

La fidanzata di Irama

Per un po’ di tempo è stato legato alla nota influencer Giulia De Lellis. Anche lei ha compiuto 26 anni da pochissimo. Diventa famosa grazie al programma “Uomini e donne”. Una delle opere principali della sua carriera è fin qui il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”.

Non sappiamo bene se la relazione tra Irama e Giulia De Lellis sia finita per via della conoscenza e la frequentazione con questa nuova fiamma. Ma possiamo dirvi che è bellissima. Si chiama Victoria Stella Doritou ha 24 anni ed è una modella di origini cipriote.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Stella Doritou (@thevictoriastella)

Insomma, il giovane Irama è proprio un amante delle belle donne. E si vocifera, nel mondo dello spettacolo, che sia un vero e proprio tombeur de femme. Adesso, però, sembra molto preso dalla attuale fidanzata. Che, del resto, è bellissima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Irama, chi è: età, carriera e vita privata del cantante

Fin da piccola, Victoria Stella Doritou ha coltivato la passione per la danza. Ed è proprio un balletto molto sensuale che scoviamo sul profilo Instagram della giovane. Seguiremo l’evoluzione di questa relazione.