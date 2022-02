Sabrina Salerno, avete mai visto il figlio? Bello come il sole, si somigliano tantissimo

Nel 1994 si fidanza con Enrico Monti. Nel 2004 ha dato alla luce il suo primogenito, avuto dal compagno, diventato suo marito nel 2006

Dopo il successo negli anni ’80 e ’90, nell’ultimo periodo Sabrina Salerno è ritornata in auge. Soprattutto sui social, dove è popolarissima. Anche grazie a un fisico invidiabile, nonostante i 53 anni di età. Su Instagram, in particolare, dove spesso si mostra in abiti succinti, è una vera e propria celebrità. Ma lo sapete che la bella Sabrina ha un figlio per il quale, ovviamente, stravede? Eccovi tutto quello che c’è da sapere.

Grande icona degli anni ’80. Scoperta dal dj e talent scout, Claudio Cecchetto. In quegli anni sbanca come cantante di genere Italo disco, suscitando interesse anche per le sue misure da pin-up, ed ottenendo un grande successo in tutta Europa. Tra i suoi album, ricordiamo “Sabrina”, “Super Sabrina” e “Over The Pop”. Ma ancor più conosciuti i singoli “Sexy Girl” e “Boys (Summertime Love)”.

Non solo musica. Le sue forme e la sua avvenenza la portano anche al cinema, in diverse commedie del periodo. Due anni fa, il ritorno sul grande schermo con “Modalità aereo” di Fausto Brizzi.

Il suo successo si dipana tra gli anni ’80 e ’90. Poi un piccolo appannamento della carriera nel primo decennio degli anni 2000. Ma nell’ultimo periodo è ritornata assolutamente in auge, anche grazie al suo profilo Instagram, che è seguitissimo. Lì, Sabrina Salerno si mostra in tutto il suo splendore di 53enne, con forme da urlo.

Il figlio di Sabrina Salerno

Su Instagram, la bella Sabrina ha una platea enorme di affezionati. Tra i suoi followers su Instagram (oltre un milione), non solo italiani. Ma persone (e molti uomini, ovviamente), da tutto il mondo. La ammirano in tutta la sua bellezza di splendida 50enne.

Attraverso i canali social della bella showgirl, però, non spulciamo solo le sue forme e i suoi set fotografici. Ma apprendiamo anche che la bella Sabrina ha un figlio. Un ragazzone molto alto e molto bello. Per cui, ovviamente, stravede.

Alla fine degli anni ottanta era fidanzata con l’attore Pierre Cosso. Nel 1994 si fidanza con l’imprenditore tessile Enrico Monti. Nel 2004 ha dato alla luce il suo primogenito, avuto dal compagno, diventato suo marito nel 2006.

Questo ragazzone che è l’orgoglio di mamma Sabrina si chiama Luca Maria. Tra poco compirà 18 e siamo certi che farà strage di cuori con quel suo sorriso magnetico.