Sei a dieta e hai deciso di eliminare i carboidrati? E’ un grande errore | Ecco perché

Prime preoccupazioni per la prova costume? Ecco arrivare l’ansia e la scelta di mettersi a dieta. Prima operazione, l’eliminazione di pane e pasta. Ma servirà?

Il giro di boa dell’inverno è passato e ci si comincia a proiettare verso stagioni più piacevoli, quando si metterà in mostra qualche centimetro di pelle in più. Ed ecco affacciarsi le preoccupazioni: entrerò nel leggero e avvitato abitino primaverile? In quali condizioni arriverò alla prova costume? A questo punto si sentono urla di terrore e disappunto e arriva la risoluzione di mettersi a dieta.

In genere la prima cosa che viene eliminata, soprattutto nelle diete fai-da-te sono i carboidrati. Pane e pasta vengono additati come i responsabili di rotolini e rigonfiamenti antiestetici. Ma sarà davvero così?

I soliti sospetti

Quando si tratta di individuare il colpevole dell’aumento di peso ecco che i primi sospettati sono loro, i carboidrati. Pane, pasta, riso rivestono un po’ il ruolo dei pregiudicati che la polizia passa in rassegna alla ricerca di un probabile colpevole. Ma sarà davvero così? Eliminarli completamente dalla nostra alimentazione, aiuterà davvero a perdere peso e a farlo in modo salutare?

In realtà non sembra sia proprio così…

Gli studi

Secondo una recente ricerca pubblicata sul Journal of Nutrition, negli Stati Uniti, avere nella propria alimentazione carboidrati a lento rilascio (cereali) aiuterebbe a bruciare i grassi, se mangiati tre ore prima di un allenamento. Aiuterebbero anche a mantenere stabili i livelli di zucchero e insulina nel sangue. Inoltre, sotto forma di glicogeno sono la riserva energetica nelle ore notturne e tra i vari pasti della giornata. Non dovrebbero mai mancare neanche durante le diete per perdere peso. Certo, sono da preferire i carboidrati complessi.

Benefici ad ampio spettro

Sono anche dei preziosi alleati per la nostra mente. A tutti sarà capitato, quando si è a dieta, di sentire di avere difficoltà di concentrazione. Non è solo una sensazione, ma una certezza. Uno studio ha evidenziato come chi segue una dieta con pochi carboidrati ha degli scarsi risultati nei test di memoria.

L’assunzione di carboidrati integrali aiuta anche ad aumentare i livelli di colesterolo Hdl (quello cosiddetto “buono”) nel sangue e di contro ad abbassare quello Ldl (quello “cattivo”), limitando, di fatto, l’incidenza delle malattie cardiovascolari e dell’infarto.

Quali scegliere

Certo ci sono carboidrati e carboidrati. Per un’alimentazione sana sono da privilegiare i carboidrati complessi rispetto a quelli semplici. I carboidrati complessi (cereali, tuberi e legumi) necessitano di una digestione lunga e impegnativa e vengono assorbiti più lentamente.

In questo modo riescono a dare energia al nostro organismo costantemente. Attenzione anche a scegliere carboidrati con basso indice glicemico. Tutto chiaro? Bene, l’acqua bolle…