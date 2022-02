Veronica Gentili: famosissima già prima di intraprendere il giornalismo | Ecco cosa faceva

Giornalista molto apprezzata. Ma ancor prima di essere un volto noto di Mediaset, riscuoteva un grandissimo successo

Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscerla come apprezzata giornalista e conduttrice sulle reti Mediaset. La bella 39enne Veronica Gentili, però, ha anche un passato molto diverso rispetto alla sua carriera attuale. Ecco cosa ha fatto – e anche con discreto successo – prima di diventare una apprezzata professionista dell’informazione.

Come detto, Veronica Gentili è una giornalista che con il tempo è diventata un volto noto della televisione italiana. Su Rete 4 ha condotto e conduce diverse trasmissioni di taglio politico. Da “Stasera Italia” a “Controcorrente”, passando per “Buoni o Cattivi”. Unizia la collaborazione con il Fatto Quotidiano il 21 giugno 2013 per poi passare alla direzione della rubrica settimanale Facce di Casta dal 21 marzo 2016, tutti i lunedì.

Il 26 novembre 2020 esce il suo primo libro, “Gli immutabili”, per La nave di Teseo. Un diario quotidiano, un racconto personale e intimo del primo anno di lockdown dovuto alla pandemia da COVID-19, dedicando il libro al padre.

Molto competente e garbata. Affronta sempre con grande obiettività ed equilibrio i temi caldi del Paese. Soprattutto in un periodo, quello della pandemia da Covid-19, in cui la polarizzazione politica e tra vax e no-vax, è fortissima. Ed è anche molto bella. Il che non guasta.

Ma prima di diventare una giornalista, capace di informarci quotidianamente, tanto in televisione, quanto sulla carta stampata, Veronica Gentili ha avuto un altro tipo di carriera. Molto diversa.

Veronica Gentili: cosa faceva prima di diventare giornalista

Non tutti sanno, infatti, che dopo gli studi classici al Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani, Veronica Gentili si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006. Ed è proprio nell’estate del 2006 che debutta come attrice in teatro. Dal 2006 al 2013 oltre al teatro è stata nei cast di 16 tra lungometraggi, corti, fiction e serie televisive. Si fa notare per la sua bravura e la sua bellezza.

Proprio la sua avvenenza, in passato le è valsa anche una carriera abbastanza importante nel mondo del cinema. Tra le sue interpretazioni, ricordiamo quella in “Come te nessuno mai”, di Gabriele Muccino, “L’isola dell’angelo caduto”, di Carlo Lucarelli e “Vinodentro”, di Ferdinando Vicentini Orgnani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Veronica Gentili, sapete chi sono i suoi genitori? Più famosi di lei, il successo forse era un “destino”

Ancor più importanti i titoli in cui Veronica ha recitato, anche se solo per poche puntate: “Don Matteo”, “Il Commissario Rex” e la fortunata serie “Romanzo Criminale”. Poi, però, Veronica ha scelto la strada del giornalismo: nel 2020 ha anche ricevuto il Premio Sulmona.

Insomma, quale che sia l’ambito, Veronica Gentili riscuote sempre successo.