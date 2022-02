Veronica Gentili, l’avete mai vista prima di così tanto successo? Sembra un’altra persona

Veronica Gentili è un personaggio della televisione italiana molto apprezzato. Ma siete sicuri di sapere davvero ogni cosa su di lei? In caso contrario, potreste rimanere sorpresi.

Veronica Gentili, attualmente conduttrice del programma televisivo Controcorrente, ha bisogno davvero di poche, pochissime presentazioni. Nata il 9 luglio 1982 a Roma, prima della carriera ha fatto di tutto.

Studiato tanto, imparato di più. E poi ha iniziato la sua carriera; come attrice e giornalista, per poi apparire in televisione inizialmente come opinionista.

Ed infine, si è dedicata al ruolo di presentatrice che gli ha regalato maggiori soddisfazioni nell’arco della sua vita professionale.

Proprio in queste vesti, è riuscita a raggiungere tanta notorietà. I telespettatori, mano a mano che la vedevano protagonista assoluta nei canali Mediaset, l’hanno apprezzata sempre di più con il tempo che passava.

Ed adesso può tranquillamente fare parte della cerchia dei personaggi dello spettacolo più apprezzati in assoluto.

Peraltro, ha trovato tanta soddisfazione pure nella sua vita privata, dato che da anni è legata sentimentalmente a Massimo, suo compagno con il quale convive da tempo.

Veronica Gentili, prima e dopo: com’è cambiata la conduttrice

Veronica Gentili è una conduttrice televisiva molto amata, lo abbiamo detto. Lo dicono le sue performance in tv, che hanno portato tanti ascolti alla Mediaset negli ultimi anni. Usa tantissimo anche i social network.

Soprattutto Instagram dove interagisce con i suoi fans ed in cui pubblica tantissime foto di sé, soprattutto mentre è in procinto di iniziare la conduzione del suo programma televisivo.

Immagini in cui la vediamo in molte pose diverse, nelle quali è sempre molto attraente ed affascinante. Ma non è sempre stata la stessa. Veronica Gentili, infatti, in passato era “un’altra” persona.

Identità diversa, nome e cognome opposti? Macché! Ci riferiamo al suo aspetto fisico. Certo, a distanza di anni le persone cambiano, è inevitabile.

Ma nel caso della bella Veronica, si può dire che abbia profondamente rinnovato il suo look. Due foto, come potete vedere, lo dimostrano.

I capelli, ad esempio, non sono più mossi come una volta. Ma non solo; anche il naso sembra essere “diverso”, forse ritoccato.

Certo, difficile dire se sia esattamente così, ma in ogni non ci sarebbe niente da vergognarsi.

Non sono pochi infatti i vip ad essersi sottoposti alla chirurgia estetica. Se fosse così pure per la Gentili, quindi, nessuna sorpresa: contro ogni probabilità, non sarebbe (e non sarà) l’ultima persona di questa speciale lista a farne uso.