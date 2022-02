Veronica Gentili, si sfida | E’ importante “fare cose che non si siano già fatte”

Uno degli ultimi post su Instagram della bravissima giornalista e conduttrice ci mostra alcune foto davvero mozzafiato

Prima attrice con un discreto successo. Oggi giornalista molto apprezzata e dal successo, se possibile, ancora maggiore. Per Veronica Gentili la fama e la popolarità crescono. E, con esse, anche i followers sui social. Instagram in particolare. Sì perché Veronica, oltre a essere una professionista esemplare, è anche una bellissima donna. E i social, si sa, sono mezzi per tenersi più vicini ai VIP che si apprezzano. Su Instagram, la bella Veronica ci mostra molto del suo lavoro. Ma anche della sua vita personale. Ecco cosa abbiamo scoperto spulciando il suo profilo…

La sua carriera non inizia col giornalismo. Per anni, infatti, Veronica Gentili è una attrice in grande ascesa. Sia per quanto concerne il teatro, che per quanto riguarda il cinema. Si diploma infatti all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006. Da quel momento inizia a calcare i palchi dei teatri.

Ma poi arrivano anche i film e le fiction. Dal 2006 al 2013 oltre al teatro è stata nei cast di 16 tra lungometraggi, corti, fiction e serie televisive. Tra le sue interpretazioni, ricordiamo quella in “Come te nessuno mai”, di Gabriele Muccino, “L’isola dell’angelo caduto”, di Carlo Lucarelli e “Vinodentro”, di Ferdinando Vicentini Orgnani. Recita anche in fiction e serie televisive di grande successo: da “Don Matteo”, con Terence Hill, passando per “Il Commissario Rex” e la serie “Romanzo Criminale”, che ripercorre l’epopea della Banda della Magliana.

Alla ricerca del bello

Oggi noi la conosciamo come una giornalista molto professionale e competente. Accanto alla carriera artistica, infatti, Veronica ha associato quella di giornalista. Inizia scrivendo per Il Fatto Quotidiano. E’ l’inizio di quella che diventerà poi la scelta di vita: il giornalismo. Su Rete 4 ha condotto e conduce diverse trasmissioni di taglio politico. Da “Stasera Italia” a “Controcorrente”, passando per “Buoni o Cattivi”.

Il 26 novembre 2020, dopo il primo lockdown e agli inizi del secondo, esce il suo primo libro, “Gli immutabili”. Insomma, negli anni ha costruito una professionalità invidiabile.

Per questo la sua popolarità cresce continuamente. E anche sui social è molto seguita. Su Instagram, in particolare. In uno degli ultimi post pubblicati sul noto social network Veronica è sulla neve, con gli sci ai piedi. Tra una discesa e l’altra ci mostra anche uno splendido paesaggi e un tramonto mozzafiato.

E non manca di commentare il tutto con parole molto profonde: “Non bisogna mai dimenticarsi che il bello c’è sempre, basta andare a cercarlo. Che i pensieri vanno dove li porti (o almeno vale la pena provarci). Di fare cose che non si sono già fatte. Di sfidarsi un po’. E che il sole, anche lui, ha bisogno delle sue ore di sonno”. Del resto, la parola è il suo mestiere.