Cesare Cremonini, “io vorrei farvi volare” | Il cameraman che lo ha seguito alla lettera.. sta bene!

In quel tripudio di musica, di suoni, di colori e di movimenti, anche una disavventura. Ecco cosa è successo e come è andata a finire

La sua è stata a detta di tutti una delle cose più belle della 72esima edizione del Festival di Sanremo. In maniera unanime, critica e pubblico hanno apprezzato moltissimo l’esibizione sul palco dell’Ariston di Cesare Cremonini. Con un medley dei suoi più grandi successi, il cantautore bolognese ha divertito ed emozionato chiunque abbia visto l’edizione 2022 del Festival della canzone italiana. Un grande successo, insomma, ma anche una piccola disavventura… Ecco cosa è successo…

Appena 41enne, ma conosciuto dal grande pubblico da oltre 20 anni. Cesare Cremonini è uno dei cantautori italiani più apprezzati. È stato il frontman e l’autore delle più importanti canzoni del gruppo italiano, Lùnapop, che ha riscosso un grandissimo successo con l’album …Squérez? vendendo oltre un milione e mezzo di copie tra il 1999 e il 2002. Nel 2002 il cantante ha annunciato ufficialmente lo scioglimento del gruppo, proseguendo con successo nella sua carriera solista e pubblicando, nel corso degli anni, sei album in studio, due dal vivo e tre raccolte.

Tra gli album di maggiore successo, “Maggese” e “Possibili scenari”. Per quanto riguarda, invece, i singoli, certamente molto apprezzati “Marmellata 25” e “Nessuno vuole essere Robin”.

La disavventura per il cameraman

Sul palco della 72esima edizione del Festival di Sanremo, Cesare Cremonini ha proprio ripercorso la sua carriera, cantando anche “Marmellata 25” e “Nessuno vuole essere Robin”. Ma anche “50 Special”, trasformando l’Ariston in una vera e propria discoteca. Proprio nelle settimane in cui le discoteche sono chiuse.

Ma in quel tripudio di musica, di suoni, di colori e di movimenti, anche una piccola disavventura che ha coinvolto uno dei cameramen impegnati in questi intensi giorni di febbraio a Sanremo.

Proprio mentre il cantautore bolognese era impegnato con il suo medley, uno dei cameramen al lavoro è caduto rovinosamente, rischiando di farsi molto male. Non notando un intralcio alle sue spalle, infatti, è caduto sbattendo con la schiena. L’uomo, che si chiama Manuel, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze in seguito alla sua caduta.

In uno degli ultimi post su Instagram, Cesare Cremonini si gode il successo ottenuto a Sanremo e celebra proprio Manuel, con una foto insieme: “Credo che il cameraman mi abbia preso sul serio quando ho detto “io vorrei farvi volare”. 😂 Si chiama Manuel, è tra i migliori in Italia nel suo mestiere e per fortuna sta bene!! Eccoci vivi e felici dopo la performance” scrive a corredo della foto.