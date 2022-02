Dargen D’Amico è un rapper e produttore discografico, tra i partecipanti del Festival di Sanremo 2022. L’artista è solito indossare gli occhiali da sole e vederlo senza è veramente difficile.

Dargen D’Amico è tra gli artisti del Festival di Sanremo di quest’anno. Rapper e produttore discografico attivo fin dagli anni Novanta, lui stesso si definisce “cantautorap” e si riferisce al suo genere come “emo rap”.

Tra i suoi tratti caratteristici non possono mancare gli occhiali da sole che indossa sempre. Durante le esibizioni, gli eventi e le interviste, infatti, l’artista non mostra mai i suoi occhi al pubblico.

Dargen D’Amico: dalle gare di freestyle al palco di Sanremo

Il vero nome del rapper Dargen D’Amico è Jacopo D’Amico. Classe 1980, nato a Milano da genitori originari dell’Isola Filicudi, fin da ragazzo ha iniziato a partecipare alle gare di freestyle in giro per la sua città.

Il rapper ha mosso i primi passi nella scena rap con lo pseudonimo Corvo D’Argento (prendendo ispirazione dal librogame “Il mistero del corvo d’argento”). Fatidico è stato l’incontro con Gué e Jake La Furia, con i quali ha dato vita al gruppo Sacre Scuole. Nel 1999 hanno pubblicato l’album “3 MC’s al cubo”.

Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2001, Dargen D’Amico si è dedicato alla sua carriera da solista. Nel 2006 ha pubblicato il suo album di debutto, “Musica senza musicisti”, pubblicato dalla Giada Mesi (etichetta discografica indipendente fondata dal rapper).

Nel corso della sua carriera, ha collaborato con diversi esponenti del rap italiano. Tra questi, possiamo citare i Club Dopo, i Two Fingerz, Fabri Fibra, Marracash e Rancore. Lo scorso anno, il rapper ha preso parte al Festival di Sanremo 2021 da “dietro le quinte”. Si è occupato dei brani “Dieci” di Annalisa e “Chiamami per nome” di Francesca Michielin e Fedez come autore.

Quest’anno, invece, Dargen D’Amico ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 in veste di concorrente, con il singolo “Dove si balla”, brano dance pop pubblicato dalla Universal Music Italia.

Perché il rapper indossa sempre gli occhiali da sole

Gli occhiali da sole, per il rapper, sono un accessorio fondamentale che lo aiuta a mantenere una certa riservatezza. Dargen D’Amico, nonostante la sua notorietà, cerca di conservare la sua privacy.

Durante alcune interviste, ha spiegato che il motivo per cui indossa sempre un paio di occhiali da sole è dovuto alla volontà di “restare se stesso”. Ponendo due lenti scure tra sé e il resto del mondo, per le altre persone è impossibile vederlo direttamente negli occhi e riuscire a scorgere ciò che nasconde realmente nel suo animo.

Un’altra spiegazione alla sua decisione sarebbe data dalla luce artificiale, fastidiosa per i suoi occhi. Non sappiamo quale sia la verità nascosta dietro agli occhiali da sole del rapper. Resta il fatto che le foto in cui è possibile vederlo senza il suo accessorio preferito sono quasi impossibili da trovare, ad eccezione di un vecchio scatto fatto durante una serata all’Hollywood.