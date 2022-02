Drusilla Foer, incanta tutti a Sanremo | E’ lei la Regina indiscussa delle “donne del Festival”

Drusilla Foer ha letteralmente incantato tutti nella terza serata del Festival di Sanremo, di cui è stata la protagonista indiscussa. E in tanti l’hanno apprezzata per l’ironia, oltre che per il discorso sulle diversità.

La scelta di Amadeus di avere al suo fianco cinque donne diverse per ogni serata di questa edizione del Festival di Sanremo aveva suscitato particolare curiosità fino a che i nomi non sono stati ufficializzati. Quando questo è avvenuto una delle decisioni che ha suscitato particolare scalpore è stata quella di Drusilla Foer, l’alter ego di Gianluca Gori, che è innanzitutto una nobildonna dal carattere anticonformista, ma a cui la grinta e la determinazione non mancano.

Definirla un semplice personaggio Tv è certamente riduttivo. L’artista è infatti anche una pittrice, sceneggiatrice, coreografa e cantante, che ha avuto modo anche di posare in copertina per diverse riviste di moda. Ulteriore conferma di come il suo stile sia apprezzato.

La presenza di Drusilla Foer a Sanremo è un successo: ecco perché

Sul palco dell’Ariston Drusilla è stata protagonista di un dialogo piuttosto divertente con Iva Zanicchi. Tutto è stato improvvisato, ma senza alcun intento di offendere l’altra visto che le due si conoscono benissimo e sono grandi amiche. L’Aquila di Ligonchio le ha detto: “Drusilla quanto sei alta!“. La Foer le ha risposto: “Più di te!“. Iva ha però ribattuto: “Hai anche altre cose più di me!“. Le parole successive hanno suscitato non poca ilarità tra i presenti e chi era in sala: “Sono colta“.

Poco dopo è arrivata la spiegazione della cantante: “Io e lei siamo amiche – ha sottolineato la Zanicchi in una conferenza stampa via zoom – anche stamattina ci siamo sentite e mi ha detto: “Oh grulla, non ti si sentiva il microfono”. Questo perché sono io che ho detto a lei: “Tu sei colta e intelligente”.

Non si è sentito che l’ho detto prima io, lei ribadiva quello che io avevo detto. Non può esserci nulla tra me e lei. È stato solo un equivoco, si scherza sempre sul fatto che lei è toscana, fiorentina e colta ma non c’è assolutamente nulla.

La Foer ha catalizzato l’attenzione di tutti anche con il suo monologo, in cui ha parlato di un argomento davvero importante: le diversità. “La parola diversità non mi piace, ha in sé qualcosa di comparativo e una distanza che non mi convince. Ho cercato un termine per sostituirla e ho trovato unicità, mi piace, piace a tutti, perché tutti noi siamo capaci di notare l’unicità dell’altro e tutti pensiamo di essere unici. ma per comprendere e accettare la propria unicità è necessario capire di cosa è fatta, di che cosa siamo fatti noi, certamente delle cose belle, ambizioni, valori, convinzioni, talenti.

Sono una persona molto fortunata a essere qui, ma date un senso alla mia presenza su questo palco e tentiamo insieme l’atto più rivoluzionario che c’è, l’ascolto di se stessi, delle nostre unicità, per essere certi che le nostre convinzioni non siano solo delle convenzioni, facciamo scorrere i pensieri in libertà, senza pregiudizio, senza vergogna, liberiamoci dalla prigionia dell’immobilità” – ha concluso.