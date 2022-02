Michele Bravi, l’incidente che gli ha cambiato la vita | Sanremo per lui è una ripartenza

La partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta una ripartenza per Michele Bravi, dopo l’evento che lo ha segnato in maniera indelebile. Nel 2018, infatti, il cantante è stato coinvolto in un incidente in cui cui è morta una donna.

Il 22 novembre 2016 è una data che Michele Bravi difficilmente potrà dimenticare. Quel giorno, infatti, il cantante era alla guida della sua auto ed è rimasto coinvolto in un incidente a Milano, in cui ha perso la vita una donna, Rosanna Colia. La vittima era in sella alla sua moto, mentre l’ex protagonista di “X Factor” ha fatto un’inversione di marcia in una zona in cui non era consentita e ha finito per travolgerla.

Nonostante il terribile spavento, lui non ha esitato per sincerarsi delle condizioni della signora, una 58enne, e a chiamare i soccorsi, ma non è stato possibile fare niente per salvarla. Inevitabilmente, però, per lui è scattata l’accusa di omicidio stradale, che lo ha portato a un patteggiamento per un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziale.

Michele Bravi: la musica fondamentale per ripartire dopo l’incidente

Un anno fa il cantante è tornato in Tv, ospite di ‘Verissimo’, e non ha esitato a raccontare quanto il dramma che ha vissuto lo abbia segnato. Determinante per superare l’accaduto è stata la terapia, oltre al sostegno di una grande amica oltre che collega, Chiara Galiazzo. “Nella mia vita è arrivato il buio, ho perso completamente il contatto con la realtà” – ha sottolineato. Anche il suo fidanzato dell’epoca non ha mancato di fargli sentire il suo appoggio, nonostante quel legame poi sia finito.

E non è un caso che il disco pubblicato successivamente abbia un titolo davvero significativo “La geografia del buio“. Qui, infatti, lui ha sottolineato quanto sia cambiato e come quell’esperienza lo abbia reso più consapevole.

E anche il brano con cui si è presentato in gara nella kermesse canora ha per lui un significato ben preciso. “Inverno dei fiori” racconta proprio una sorta di rinascita: “È nata con la volontà di raccontare una dichiarazione d’amore dei tempi moderni. Volevo raccontare con una canzone un gesto di empatia, di ascolto.

Credo che i gesti gentili possano cambiare il mondo”.