Romina Power, come non l’avete mai vista | Con questo outfit non sembra neanche lei

In viaggio sul treno per una partecipazione televisiva. Ma, siamo sicuri, che agghindata così, nessuno l’abbia riconosciuta

Una 70enne di grande classe, che, spesso e volentieri, sul proprio profilo Instagram pubblica delle foto che riguardano il suo passato. E’ romantica, Romina Power. Una donna di estrema classe. Ma così, con quest’outfit, non l’avevamo proprio vista. Eccola verso il salotto di “Verissimo” di Silvia Toffanin.

Nata a Los Angeles, in California. Ma da tempo naturalizzata italiana e conosciuta e apprezzata dal pubblico italiano. Romina Power, però, non dimentica le proprie altolocate origini. Lei che ha debuttato al cinema a 13 anni e in quattro anni partecipò a ben 14 film, interpretando, tra l’altro, alcuni ruoli erotici. Insomma origini e adolescenza altolocate per Romina.

In Italia la conosciamo, ovviamente, per la lunga relazione con il cantante Al Bano. Il 26 luglio del 1970 ha infatti sposato il cantante pugliese con cui ha condiviso quasi interamente la carriera artistica e con il quale ha avuto quattro figli. Drammatica la vicenda di Ylenia, scomparsa nel nulla senza che se ne sappia mai più nulla.

Con Al Bano, quindi, condivide gran parte della vita sentimentale e professionale Nel febbraio 1999, dopo tre anni dal ritorno alla carriera da solista, Al Bano si separò legalmente, dopo 29 anni di matrimonio, dalla moglie e compagna artistica Romina Power, e la sentenza definitiva di divorzio è stata ufficializzata il 20 luglio 2012 dal tribunale di Brindisi.

Ma quella con Al Bano è solo un pezzo di vita di Romina Power. Romina è infatti figlia degli attori cinematografici hollywoodiani Tyrone Power (1914-1958) e Linda Christian (1923-2011). Per i primissimi anni della sua vita ha vissuto negli Stati Uniti. Aveva una sorella minore, Taryn, scomparsa nel 2020.

Romina come non l’avete mai vista

“In viaggio per Milano per partecipare a Verissimo Domenica” scrive in uno dei suoi ultimi post su Instagram. Romina, infatti, si trova in treno, trolley al seguito e mascherina d’ordinanza, proprio come impongono le regole stabilite per arginare la pandemia da Covid-19.

Ma ha un outfit cui non siamo abituati. Proprio lei che è sempre impeccabile. La vediamo quindi con mocassini, comodi, per viaggi lunghi. Pantaloni di colore verde, ma, soprattutto una felpa variopinta, con cerniera e cappuccio. Che peraltro Romina indossa.

Occhiali e sorriso sotto la mascherina, un altro pezzo forte è la maglietta che Romina sfoggia sotto la felpa da rapper. Con la famosa citazione di George Orwerll “Nel tempo dell’inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario”. Ovviamente in lingua inglese!