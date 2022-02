Alessia Marcuzzi come non l’avete mai vista | Con questo outfit non sembra neanche lei

La sua lunga carriera in televisione, quindi, la rende una delle donne più famose dello spettacolo italiano. Ma questo look è molto insolito

48 anni, ma sempre in splendida forma. Alessia Marcuzzi è un volto televisivo ormai da circa trent’anni, dato che il suo esordio è datato 1991. Negli anni, una crescita esponenziale del successo. Da tempo ormai la bellissima Alessia è diventata uno dei volti più noti della televisione italiana. Ma così come si è mostrata in uno dei suoi ultimi post su Instagram, siamo certi, non l’avrebbe riconosciuta nessuno. Neanche se le fosse stata seduta accanto.

Nel 1991 esordisce sull’antenata di La7, Telemontecarlo. Nel 1994 appare in Rai affiancando Gigi Sabani a Il grande gioco dell’oca su Rai 2. Ma è nel 1995 che inizia il successo vero, prima con la conduzione di “Colpo di fulmine”, su Italia 1. Ma negli anni ’90 spicca il volo con la conduzione del Festivalbar e con l’inizio della collaborazione con la Gialappa’s band.

Importante anche l’esperienza alla conduzione del programma di grande successo “Le Iene”. Da anni si è dedicata soprattutto alla conduzione di reality show. Parliamo del “Grande Fratello” e de “L’Isola dei famosi”.

Una grande crescita anche nei compensi, se pensiamo che nel 2018, per ogni episodio de “L’Isola dei famosi” ha guadagnato 90 mila euro, per un totale di 13 puntate. Oltre un milione di euro nei tre mesi in cui è andato in onda il reality.

Alessia Marcuzzi: irriconoscibile!

Alessia Marcuzzi ha un figlio nato ad aprile 2001 dalla relazione con Simone Inzaghi, in quel periodo calciatore e oggi allenatore dell’Inter. E una figlia nel 2011, nata dalla relazione con il cantante e conduttore televisivo Francesco Facchinetti. Si è poi sposata nel 2014 con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi.

La sua lunga carriera in televisione, quindi, la rende una delle donne più famose dello spettacolo italiano. Una vera e propria VIP che, anche sui social ha moltissimi followers. Su Instagram, per esempio, uno dei suoi ultimi post ha già quasi 23mila tra like e interazioni.

A proposito di questo post. Colpisce anche perché Alessia è davvero irriconoscibile. Probabilmente in viaggio, anche se non sappiamo verso dove sia diretta. Senza trucco, con un look total brown.

Dal cappellino di lana che tiene in testa, passando per sciarpa e cappottino. Persino alcuni dettagli delle enormi cuffie che le coprono le orecchie hanno inserti marroni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Marcuzzi: “Ero piccola e ho visto gli Ufo”

L’unico dettaglio che spezza la monocromaticità è la mascherina, di colore amaranto/bordeaux. Insomma, Alessia è davvero irriconoscibile. Controllate un po’ il sedile accanto al vostro, magari è lei e non l’avete riconosciuta…