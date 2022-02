Carlo Conti, sapete chi è la sua ex? E’ un volto molto famoso in Rai

Nel mondo dello spettacolo, Carlo Conti ha trovato due tra i suoi più grandi amori. L’ex, in particolare, è una donna molto famosa

Insieme ad Amadeus, Paolo Bonolis e Gerry Scotti è, probabilmente, il conduttore televisivo attualmente attivo di maggiore successo. Non a caso (a parte il buon Gerry, fedelissimo di Mediaset) tutti hanno anche condotto il Festival di Sanremo, considerata la trasmissione che dà maggiore prestigio (e introiti) a un presentatore tv. Cosa sappiamo della vita privata di Carlo Conti? Indaghiamo un po’.

Oggi 60enne, Carlo Conti, infatti, è uno dei volti più noti della televisione italiana. Una carriera in RAI, dove ha condotto numerose trasmissioni di grande successo, sia nell’ambito dei quiz, che dell’intrattenimento. Esponente di quella scuola toscana che, in quella generazione, ha “regalato” alla televisione e al cinema anche personaggi come Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, con cui lo stesso Conti è molto amico. Conduttore di numerosi programmi di successo. Sia riguardanti il tema dei quiz, ma anche di intrattenimento puro. Da “L’Eredità” a “Tale e quale show”.

Il conduttore fiorentino è stato il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo per le edizioni 2015, 2016 e 2017. Inoltre, dal 2017 è il direttore artistico dello Zecchino d’Oro. Insomma, una carriera scintillante che, chiaramente, lo ha portato a diventare uno dei conduttori televisivi più ricercati nel panorama italiano.

Proprio nel mondo dello spettacolo, Carlo Conti ha trovato due tra i suoi più grandi amori. L’ex, in particolare, è una donna molto famosa.

Carlo Conti: la vita sentimentale

Nel 2012 Carlo Conti ha sposato la costumista Francesca Vaccaro. Carlo Conti ha un unico figlio, Matteo. Nato l’8 febbraio del 2014. Ma prima di sposare Francesca, Carlo Conti ha avuto una relazione con un’altra donna.

In questo caso molto famosa. E anche molto più giovane rispetto al noto conduttore. Il 15 settembre del 2008, infatti, conduce la settima edizione de L’eredità, uno dei personaggi a cui è maggiormente legato.

In questa edizione comincerà una relazione con Roberta Morise, una delle “ereditiere” del programma. 35enne, nativa di Cariati, in provincia di Cosenza. Una bellissima calabrese dai tratti mediterranei. Proprio recentemente, dopo alcuni programmi (quasi esclusivamente sulle reti RAI), è tornata a svolgere il ruolo di valletta ne “L’eredità”. Dove tutto iniziò.

A finire, invece, è stata la relazione tra i due, finita nel 2011. Questo perché, a detta di Roberta, era troppo ampia la differenza di età tra i due. Ben 25 anni. Una differenza che, con il tempo, li ha resi quasi più padre e figlia, che non una vera coppia.

Tra i due, comunque, continuano a esserci buoni rapporti, anche se, ovviamente, il matrimonio di Carlo Conti con Francesca Vaccaro non ha lasciato indifferente la bella Roberta Morise.