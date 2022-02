Damiano dei Maneskin, l’incontro con l’altra grande espressione di Roma | Non si sa chi è più famoso

Uno è un grande rocker, frontman di una band che negli ultimi mesi è salita sul tetto del mondo. Ma l’altro a Roma è davvero un re…

Forse questo scatto, che sta facendo il giro del web, per Damiano avrà una importanza enorme. Anzi, ne siamo certi. Forse anche più dell’ormai celebre foto scattata che immortala i Maneskin insieme al grande Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones da ormai più di 50 anni. Sì perché nel 2021 appena trascorso, i Maneskin hanno raggiunto un successo planetario. Fino ad arrivare ad aprire il concerto degli Stones. Qualcosa che a nessun artista italiano era mai capitato.

Il 2021, quindi, per i Maneskin sarà sempre l’anno da ricordare per tutta la vita. L’esperienza americana arriva dopo mesi di enormi successi. La pubblicazione del secondo album “Teatro d’ira – Vol. I”, contenente il brano “Zitti e buoni”. E, ovviamente, alla vittoria della 71ª edizione del Festival di Sanremo. Bissata poi dal successo alla 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Grazie a questo incredibile successo, i Maneskin riescono a raggiungere una notorietà mondiale, che, poi, li porterà anche sullo stesso palco dei Rolling Stones.

Ne ha fatta di strada il gruppo formatosi a Roma nel 2016 e composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). Un primo assaggio di notorietà arriva nel 2017, quando arrivano secondi nel talent “X Factor”. Un gruppo che sta sorprendendo non solo l’Italia, ma l’intero pianeta. E che deve la propria esplosione a una brillante e geniale intuizione di Manuel Agnelli.

Lo scatto col “Re di Roma”

Insomma, la foto con Mick Jagger resterà sempre nell’album dei ricordi. Ma neanche questa scherza. Soprattutto per un tifosissimo della Roma come Damiano. Nel corso dell’ultimo match dei giallorossi contro il Genoa, infatti, il frotman dei Maneskin era allo Stadio Olimpico.

Le telecamere hanno più volte indugiato su di lui, prima a cantare lo storico inno della “Maggica”. Poi a esultare per la rete allo scadere di Niccolò Zaniolo. Dopo pochi minuti annullata con l’intervento del VAR. Dalla gioia alla rabbia, per Damiano e per tutti i tifosi giallorossi.

Il rocker, però, si è almeno potuto consolare con lo scatto che siamo riusciti a recuperare.

Qui lo vediamo insieme alla bandiera più importante che la Roma abbia mai avuto. Quel Francesco Totti, fuoriclasse che ha legato tutta la sua carriera a quei colori. Respingendo anche le sirene del calcio estero.

Ecco, rispetto a Totti, nonostante il suo successo, Damiano non può ancora considerarsi “Re di Roma” come lui. E, forse, non vorrà mai esserlo.