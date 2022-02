Damiano dei Maneskin: questa volta è veramente “fuori di testa” | Impazzito per lei (FOTO)

Nella foto che vi proponiamo, Damiano è davvero “fuori di testa”. Impazzisce per lei. E non stiamo parlando della modella Giorgia Soleri…

Noto per il suo look anticonformista. E ricorderete proprio le polemiche fatte partire dai francesi nel corso dell’Eurovision. Questa volta, però, vi mostriamo una foto di Damiano, frontman dei Maneskin, come non l’avete mai visto. E’ letteralmente “fuori di testa” per lei. E non stiamo parlando della storica fidanzata Giorgia Soleri…

Il 2021 è stato certamente il loro anno. Nel giro di pochi mesi, infatti, i Maneskin hanno ottenuto dei risultati che pochi artisti italiani possono vantare nel mondo della musica. Tale successo ha, ovviamente, portato alla ribalta il frontman della band, Damiano. I Maneskin hanno avuto il merito di riportare il rock al centro del palco. Gruppo formatosi a Roma nel 2016 e composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). Un primo assaggio di notorietà arriva nel 2017, quando arrivano secondi nel talent “X Factor”.

Ma è il 2021 l’anno che non dimenticheranno mai. E’ stato pubblicato il secondo album “Teatro d’ira – Vol. I”, contenente il brano “Zitti e buoni”, che ha permesso alla formazione di trionfare alla 71ª edizione del Festival di Sanremo e alla 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Il successo all’Eurovision ha garantito ai Måneskin di affermarsi sulla scena mondiale, entrando in svariate classifiche.

“Fuori di testa”

Uno dei maggiori successi della band è proprio quel “Fuori di testa” che tutta Italia (e non solo) canta. Ma nella foto che vi proponiamo, Damiano è davvero “fuori di testa”. Impazzisce per lei. E non stiamo parlando della modella Giorgia Soleri, cui è legato da circa quattro anni.

Questa immagine che abbiamo scovato ci mostra la fede calcistica, fortissima e incrollabile, del frontman dei Maneskin. D’altra parte, per chiunque abbia visto l’ultima gara, le telecamere hanno indugiato molto su di lui. La partita in questione è Roma-Genoa, disputatasi allo Stadio Olimpico della capitale. Le telecamere sono andate spesso a “pescare” Damiano.

Mascherina nera (of course…) ma sciarpa della Roma al collo. Sì perché Damiano è un tifosissimo della “Maggica”. E hanno fatto il giro del web le sue urla a squarciagola dopo il gol, siglato al 90esimo, del talento giallorosso Niccolò Zaniolo. Rete poi annullata, tra le polemiche, per l’intervento del VAR. Finale inaspettato, anche con l’espulsione dello stesso Zaniolo.

Ma, nonostante questo, la fede giallorossa di Damiano è incrollabile. Del resto, si sa, i tifosi della Roma sono destinati alla sofferenza eterna. Daje Damià!