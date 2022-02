Flavio Briatore, senza paura si lancia su un nuovo obiettivo | Questa volta tocca a Mykonos

Dalla pizza di lusso nel centro di Roma a questa nuova avventura in Grecia. Flavio Briatore è un vulcano di idee

Il denaro è l’anima del successo. Non sappiamo se sia uno slogan in cui crede Flavio Briatore. Ma di certo la sua vita e la sua filosofia sembrano indirizzate verso questa linea. Anche in questi duri mesi di pandemia da Coronavirus, Briatore è sempre stato tra chi propugnava prima le aperture e, tutto sommato, “negazionista” rispetto al problema. Pensa agli affari. E uno degli ultimi, grandi, affari, ce lo comunica tramite Instagram.

Tante polemiche, nella prima fase della pandemia da Covid-19 per il cluster di contagio scoppiato nell’orbita del suo celebre locale in Sardegna, il Billionaire. Un locale che è diventato, per antonomasia, l’emblema del lusso, del jet set, del divertimento. Flavio Briatore ha costruito molto del proprio vasto patrimonio anche grazie a quel locale, identificato come un luogo di ricchezza ed eccessi.

Note le relazioni con Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci. Nella sua vita anche qualche controversia legale. In particolare, una condanna per questioni legate al gioco d’azzardo. Condanna poi estinta. Nel 2010 Briatore ha anche ottenuto la riabilitazione.

Il nuovo affare

A lui si deve, di fatto, il lancio sui circuiti di Michael Schumacher, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Sì perché Flavio Briatore è conosciuto principalmente per essere stato team manager in Formula 1, con la scuderia Benetton poi divenuta Renault, e per essere a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life. E’ titolare anche di numerosi ristoranti e strutture. Essendo socio anche della politica Daniela Santanchè, con cui è molto amico.

Briatore è un vulcano di idee. Sappiamo che sta per arrivare a Roma, nella centralissima via Vittorio Veneto, un brand di pizza di lusso, ideata proprio dall’ex manager di Formula 1. Ma, ovviamente, il grande amore è proprio il Billionaire. Il circuito del Billionaire, peraltro, è presente in diversi Paesi stranieri. Proprio nel corso delle vacanze di Natale, abbiamo visto, su Instagram, Briatore, l’ex moglie Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco nella struttura di Malindi, in Kenya.

Ma adesso, per Briatore arriva una nuova avventura, una nuova esperienza commerciale. Ovviamente in un altro luogo del divertimento estivo. Attraverso il proprio profilo Instagram, infatti, l’imprenditore ha ufficializzato un nuovo investimento.

Nella foto è con il noto imprenditore greco Zannis Fratzeskos. Sì perché il Billionaire sbarca anche in Grecia. E non in un posto qualsiasi della Grecia. Ma l’ambitissima Mykonos: “Oggi siglata la partnership con il mio caro amico Zannis Fratzeskos. Questa estate BILLIONAIRE MYKONOS diventa realtà!” scrive su Instagram. Per chi potrà permetterselo, un luogo assolutamente da visitare.