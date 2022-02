Luca Argentero, sapete chi è l’ex suocera? E’ una donna famosissima

Luca Argentero è l’uomo più desiderato dalle donne italiane. Sposato attualmente con Cristina Marino, è stato precedentemente legato ad una figlia d’arte. Scopriamo chi è.

Popolarissimo dal Grande Fratello in poi, Luca Argentero ha fatto una grande carriera, ha saputo sfruttare il momento di inaspettata fama studiando e mettendosi in gioco. Si è evoluto come persona e come attore riuscendo a conquistare un meritato ruolo nel panorama della fiction e del cinema italiano.

Non sono pochi i riconoscimenti che ha ottenuto. Nel suo palmares c’è una nomination ai premi David di Donatello e due ai Nastri d’Argento. Un attore di talento dunque, capace di calarsi nei personaggi più disparati.

Grandissimo successo di pubblico sta ottenendo in questo periodo con la fiction Doc – Nelle tue mani, che raggiunge, ogni settimana, ragguardevoli, percentuali di share.

L’uomo più desiderato d’Italia

E’ dai tempi del Grande Fratello che Luca è osannato ed inseguito dal pubblico femminile. Attualmente è un uomo “impegnatissimo”, la sua seconda moglie, Cristina Marino, lo ha da poco reso padre di una bellissima bambina, Nina Speranza. Beato tra le donne, non c’è che dire.

Cristina, in una intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato di essere infastidita dall’ossessione che le fans hanno per suo marito. Si rivolgono a lui riempiendolo di complimenti anche espliciti, come se lei non fosse presente. Un po’ di buon gusto non guasterebbe.

Luca, però, non è al suo primo matrimonio. In precedenza è stato sposato con Myriam Catania, attrice anche lei come la Marino.

Una suocera famosissima

Myriam Catania è stata la moglie di Argentero dal 2010 al 2016, ma i due si conoscevano già da cinque anni.

La donna è nata con lo spettacolo, la recitazione nel sangue. Difatti è sia attrice, che doppiatrice ed anche direttrice di doppiaggio.

Viene da una famiglia d’arte che da sempre fornisce i più grandi doppiatori allo spettacolo italiano.

Myriam è la figlia di Rossella Izzo. Il cognome vi dice qualcosa? Ebbene sì. Rossella Izzo è la sorella di Simona, Fiamma e Giuppy, la vera e propria dinastia reale del doppiaggio.

Rossella, sua mamma, in particolare, è la sorella gemella della più famosa della dinastia Izzo, Simona. Rossella “presta” la sua voce e le sue doti recitative ad attrici del calibro di Meryl Streep, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer, tutte icone del cinema internazionale.

Diversamente dalla sorella Simona, la mamma di Myriam non ha fornito materiale per i rotocalchi di gossip, sposata con il ginecologo Vincenzo Catania, ha avuto tre figli che lavorano tutti nell’ambito dell’ entertainment.