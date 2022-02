Natasha Stefanenko, vi ricordate della bionda showgirl russa? Ecco cosa fa oggi

È stata una presenza costante in televisione negli anni Novanta, ma poi si è un po’ defilata. Il suo pubblico non l’ha dimenticata. Scopriamo cosa fa oggi.

Altissima, biondissima, lev… no, bellissima, Natasha Stefanenko ha lasciato il segno nella memoria degli Italiani, non solo per la sua avvenenza, ma per la sua coinvolgente simpatia.

Dalla Russia con amore

Natalya Dmitrievna Stefanenko, questo è il suo nome completo, è la figlia di un ingegnere nucleare che lavorava per quella che era ancora la Repubblica Socialista Sovietica, l’URSS.

Dato che il padre lavorava a dei progetti segreti in campo militare, tutta la città nella quale risiedeva e svolgeva il suo compito era segreta. In buona sostanza era una città fantasma, una città chiusa, senza neanche un nome, era infatti contrassegnata con un codice Sverdlovsk-45. La cittadina si trova negli Urali, a nord di Ekaterinburg, luogo tristemente noto per essere stato teatro dell’esecuzione della famiglia dell’ultimo zar.

Sindaco di Sverdlovsk-45, è stato Boris Eltsin, il primo presidente della Federazione Russa, nata dopo il crollo dell’impero sovietico.

Natasha si laurea a Mosca in ingegneria metallurgica e proprio nella capitale russa partecipa a The Look of the year, la prestigiosa selezione di aspiranti modelle che si tiene ogni anno in vari Paesi del mondo. Natasha, inaspettatamente per lei, vince e si trasferisce in Italia per seguire la carriera di indossatrice.

Dalle passerelle alla TV

Dalle passerelle alla TV il passo è breve. Notata in un ristorante dal regista Beppe Recchia comincia a frequentare le case degli italiani grazie a trasmissioni come Per tutta la vita, Target, Ciro, il figlio di Target, Convenscion, Cambio vita… Mi trasformo!, Cambio vita… Mi sposo!, Mi ha lasciato… Cambio vita!, Cambio vita… Torno in forma!

Oltre all’intrattenimento puro, Natasha si cimenta anche come attrice; sarà la fidanzata Luca Barbareschi nella fiction Nebbia e Delitti e reciterà anche in Distretto di Polizia 9.

Ma cosa fa oggi?

In Italia Natasha non ha trovato solo una fulgida carriera, ma soprattutto l’amore. È infatti sposato con un imprenditore delle Marche, Luca Sabbioni, da cui ha avuto la sua unica figlia Sasha. Luca è stato a sua volta modello ed indossatore prima di dedicarsi alla sua azienda di calzature. Ed è nell’ambiente della moda che i due si sono conosciuti.

Leggi anche -> Veronica Gentili: famosissima già prima di intraprendere il giornalismo | Ecco…

Da un po’ di tempo ha aperto un blog ed è molto attiva sui suoi profili social come influencer e digital marketer occupandosi di fashion e beauty. Niente male per un ingegnere metallurgico.