Teo Mammucari, emozioni di padre in figlia | Il video che fa venire i brividi!

Teo Mammucari, noto conduttore e showman televisivo, si trasforma in musicista per mostrare il talento già cristallino di una giovane cantante. Non immaginavamo che Teo avesse queste doti musicali. Anche se la persona con cui accompagna la sua performance, probabilmente, è ancora più brava di lui. Guardate il video, molto intenso, che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Inizia come animatore turistico. Come hanno fatto tanti grandi della televisione. Su tutti, Rosario Fiorello. Ma, ben presto, anche Teo Mammucari inizia a farsi apprezzare anche in televisione. E’ con “Libero” che raggiunge la grande notorietà. Siamo nel 2000.

Ma prima e dopo diversi programmi di grande successo: da “Le Iene” a “Scherzi a parte”, passando per “Veline” e “Velone”. Per lui anche un film da protagonista, “Streghe verso nord”, di Giovanni Veronesi.

Il video da brividi

Che la televisione e la comicità non fossero le sue uniche passioni e peculiarità, dovevamo capirlo già dal fatto che il nostro Teo è stato per ben quattro edizioni consecutive giurato di “Tú sí que vales”. Insomma, il conduttore televisivo di talenti ha dimostrato di capirne. Ma, questa volta, forse ne ha scovato uno davvero giovanissimo.

Teo Mammucari, infatti, è stato legato sentimentalmente dal 2006 al 2009 alla ex velina Thais Souza Wiggers, brasiliana, nota al grande pubblico, quindi, grazie a “Striscia la notizia”. Con il famoso tg satirico ideato da Antonio Ricci ha guadagnato popolarità insieme all’altra velina, la mora Melissa Satta. Viene poi confermata anche per le edizioni 2006-2007 e 2007-2008 (in quest’ultima edizione, a causa della sua gravidanza, viene sostituita dal 7 gennaio al 7 giugno dalla connazionale Veridiana Mallmann.

Sì perché Teo Mammucari e Thais Souza Wiggers nel 2008 hanno avuto una figlia, Julia. Ed è proprio lei, la giovanissima Julia, la protagonista del video pubblicato da Teo Mammucari sul proprio profilo Instagram. I due si trovano sul divano di casa. Teo imbraccia la chitarra e inizia a suonare. Una melodia dolce, intensa. Non c’è che dire, è davvero molto bravo.

Ma quando la piccola Julia apre la bocca e inizia a cantare, tutti noi rimaniamo trasecolati. Una voce bellissima, a dispetto della giovane, giovanissima, età. Anche lo stesso Teo, che con la chitarra se la cava non poco, diventa contorno rispetto a questa esibizione. “Piccolo grande amore” scrive Teo a corredo del video. E, siamo certi, Julia presto potrà far valere il proprio talento su ben altri palcoscenici rispetto al divano di casa.