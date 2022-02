5 lavori a contatto con le persone

Lavorare da soli per tutto l’arco della giornata senza vedere mai nessuno può rivelarsi davvero faticoso. È per questo che molti, quando si mettono alla ricerca di un impiego, preferiscono concentrarsi su i lavori che consentono di entrare in contatto con le persone. D’altronde, c’è davvero l’imbarazzo della scelta perché quasi in tutti gli ambiti professionali esistono figure che si interfacciano con il pubblico e non è dunque difficile trovare un impiego che faccia al proprio caso. Vediamo però quali sono quelli con maggiori prospettive nel 2022.

#1 Segretaria di studio medico

La segretaria di studio medico è una figura professionale che entra sicuramente in contatto con le persone perché il suo ruolo è proprio quello di fissare appuntamenti, rispondere al telefono, chiarire eventuali dubbi dei pazienti ed accoglierli all’interno dell’ambulatorio. Si tratta di una figura sempre più richiesta negli ultimi anni, dunque le prospettive occupazionali sono decisamente interessanti e non è necessario essere in possesso di un titolo di studio specifico. Basta seguire l’apposito corso segretaria studio medico per apprendere le competenze necessarie e svolgere al meglio tale professione, che può rivelarsi davvero gratificante.

#2 Assistente alla persona

Un’altra figura professionale che in questi ultimi anni è sempre più richiesta è l’assistente alla persona, il cui compito è quello di fornire aiuto a coloro che ne hanno bisogno: dagli anziani non autosufficienti ai disabili ai tossicodipendenti. Anche questo, naturalmente, è un lavoro che permette di entrare in contatto con le persone, perfetto per chi ha una predisposizione ad operare nel sociale. Per diventare assistente alla persona è sufficiente seguire un corso specifico, dunque anche in tal caso non è necessario un titolo di studio di alto livello.

#3 Addetto alle vendite / customer care

Un’altra figura professionale che sta tutto il giorno in contatto con le persone è l’addetto alle vendite o al customer care. In questo caso l’ambiente di lavoro è completamente differente perché siamo in un ambito prettamente commerciale e si possono trovare numerose offerte sul mercato. Le alternative dunque sono parecchie e non sono richiesti particolari requisiti, ma anche in tal caso seguire un corso professionalizzante consente di avere maggiori chance di essere assunti.

#4 Insegnante

L’insegnante opera di certo a contatto con le persone, anche se la loro età dipende dalla scuola all’interno delle quale svolge il proprio lavoro. Bisogna però precisare che al giorno d’oggi diventare insegnante è tutt’altro che semplice: occorre una laurea ed è necessario superare un concorso pubblico per ottenere il ruolo. Il percorso da compiere insomma è decisamente più impegnativo e anche piuttosto lungo.

#5 Consulente d’immagine

Un’ultima figura professionale che in questi ultimi anni è sempre più richiesta è quella del consulente d’immagine. Il suo compito è quello di offrire consigli mirati e personalizzati ai clienti per apparire al meglio, sia per quanto riguarda l’outfit che l’aspetto fisico in generale dunque acconciatura, make up e via dicendo. Il consulente d’immagine lavora sempre a contatto con le persone, che possono essere VIP oppure influencer dunque in un ambiente stimolante e di alto livello.