Alessandra Celentano, il dramma che gli ha condizionato la vita | “Ho sbagliato a sottovalutarlo”

L’insegnante di Amici ed ex ballerina Alessandra Celentano ha parlato di un male che le complica da anni la vita.

Alessandra Celentano è una delle ex ballerine italiane più conosciute a livello internazionale. E dopo la sua carriera di danzatrice, si è fatto conoscere al mondo della televisione nel ruolo di insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

È la nipote del grande cantautore Adriano Celentano, e ha cominciato a studiare danza sin da bambina con grandi maestri del settore. Negli anni ’80 entra a far parte dell’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio e gira il mondo in tournée tra Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Algeria, Tunisia e Venezuela.

La Celentano è stata poi Meitre de Ballet nei più prestigiosi teatri d’Italia quali: il Teatro alla Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, il Teatro dell’Opera di Roma e il Teatro Comunale di Firenze. Dal 2003 è poi diventata insegnante di danza nel programma Amici.

Nel corso della sua carriera, però, è stata messa a dura prova da una malattia che tuttora le complica anche la vita di tutti i giorni. Si tratta della sindrome dell’alluce rigido, una patologia che colpisce in modo particolare i ballerini e che provoca tantissimo dolore.

Alessandra Celentano e la malattia che non le permette di ballare

La sindrome dell’alluce rigido colpisce le articolazioni del primo dito del piede, logorandole e portando col tempo all’usura delle ossa provocando tantissimo dolore. Se curato in tempo non porta a grandissimi problemi, ma Alessandra Celentano ha raccontato di aver preso sottogamba la malattia e di patirne ora le conseguenze.

In una intervista a DiPiù TV, infatti, l’ex ballerina ha rivelato: “È stato un grande errore trascurare questa sindrome. Sono arrivata al punto che, se non mi imbottivo di antidolorifici, non riuscivo nemmeno più a camminare”.

Nel 2017, la Celentano ha deciso di ricorrere a un intervento chirurgico per cercare di risolvere il problema o quantomeno alleviare il dolore. La forte sofferenza è andata via, ma la donna continua comunque ad avere difficoltà nella vita di tutti i giorni.

Leggi anche >>> Garrison, l’ex maestro di Amici rivela il tragico retroscena: la malattia mentale che ha devastato la sua vita

“Non ho più i dolori atroci che avevo un tempo, ma non posso più correre né fare alcun tipo di attività fisica intensa. Anche nella danza sono molto limitata. Un tempo ballavo, oggi al massimo posso ballicchiare” ha dichiarato con una nota di malinconia Alessandra Celentano.