Alessandro Preziosi, avete mai visto il figlio? E’ incredibile la somiglianza con il padre

Dal confronto comparativo sulle foto, si resta con la bocca aperta. La somiglianza è imbarazzante

Bello e bravo. Alessandro Preziosi è uno degli attori maggiormente apprezzati dal pubblico italiano. Per la sua capacità di interpretare più ruoli. Tanto al cinema, quanto nelle fiction. Ma anche, ovviamente, per il suo sex appeal. Lineamenti mediterranei, ma delicati e sguardo magnetico, per l’attore, peraltro alto un metro e ottantasette. Ebbene, sapevate che Alessandro Preziosi ha un figlio? No? Allora vi sorprenderà scoprire quanto i due si somiglino.

48enne, nativo di Napoli. Alessandro Preziosi è figlio di due importanti avvocati e, infatti, nel 1998 si laurea in Giurisprudenza. Per lui, però, la carriera forense non trasmette così grande fascino. Anche perché il giovane Alessandro dimostra ben presto di avere importanti doti recitative. Anche se gli esordi davanti al grande pubblico sono dovuti soprattutto alla sua bellezza. Nel 1996 a 23 anni partecipa al programma “Beato tra le donne”, condotto da Paolo Bonolis. Si presentò con il nome di Axel Preziosi e non solo vinse la puntata a cui partecipò, ma arrivò anche a un passo dalla vittoria del titolo di “Beatissimo” nella puntata finale.

Contestualmente, però, studia recitazione e inizia ad avere alcuni ruoli, soprattutto in teatro. L’esordio al cinema è dei primi anni 2000, anche se il primo successo è rappresentato certamente da “I Vicerè”, film del 2007 di Roberto Faenza. Da quel momento si divide tra il grande e il piccolo schermo. Alcuni titoli: “Mine vaganti” (2009), “Maschi contro femmine” e “Femmine contro maschi”, rispettivamente del 2010 e del 2011.

Ancor più lunga la carriera in tv, con fiction di grande successo come “Vivere”, “Elisa di Rivombrosa”, “I Medici” e “Liberi di scegliere”.

Il figlio Eduardo: uguale a lui

Alessandro Preziosi ha due figli: Andrea Eduardo (1995) nato dalla relazione con Rossella Zito, ed Elena (2006) nata dalla relazione con Vittoria Puccini sua collega conosciuta sul set di Elisa di Rivombrosa del 2003.

Proprio di Andrea Eduardo vi parliamo. Era già nato, quindi, quando papà Alessandro stupiva tutti con la propria bellezza in “Beato tra le donne”. E anche il nostro giovane Eduardo non è da meno. Non sappiamo molto del ragazzo, ma, viste le poche notizie che si trovano in rete, possiamo escludere che abbia deciso di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo come il papà.

Eppure ne avrebbe le qualità, certamente sotto il profilo fisico. Basta infatti dare un colpo d’occhio per notare come i due siano assolutamente due gocce d’acqua. Gli stessi lineamenti, gli stessi occhi chiari. Una somiglianza incredibile!