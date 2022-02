Bufera negli studi di Mediaset, Federica Panicucci contro Barbara D’Urso | La guerra è aperta

Conosciamo le voci di qualche tempo fa sulle presunte divergenze tra le due. Ma adesso potrebbero tornare a “guerreggiare”

Già in passato avevano avuto alcune divergenze. Adesso, però, potrebbero tornare a farsi una dura lotta. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la competizione tra Federica Panicucci e Barbara D’Urso potrebbe avere una riacutizzazione. Ecco cosa sta accadendo.

Bellissima, Federica Panicucci. Le sue lunghe gambe hanno fatto sognare tanti. Ma anche molto brava. Vanta una lunga carriera in televisione. Negli anni, si è divisa tra Rai e Fininvest, senza trascurare la radio. Debutta in televisione nel 1987 come “centralinista” dell’ultima edizione di Portobello, storico programma di Enzo Tortora su Rai 2. Tra i suoi programmi di maggiore successo, “Bulldozer”, “La pupa e il secchione”, ma anche “Mattino Cinque”.

Per anni legata al noto dj Mario Fargetta. I due sono stati sposati dal 2006. Hanno avuto due figli, Sofia e Mattia. A dicembre 2015, l’avvocato della Panicucci, Giulia Bongiorno, ha annunciato la separazione della coppia. Nell’ultimo periodo, Federica Panicucci ha condotto Mattino Cinque. Una apprezzata co-conduzione con Francesco Vecchi, ex volto del Tgcom 24 e del Tg5. I due ci hanno compagnia nelle prime ore del giorno. Con una presenza rassicurante e competente.

La lotta tra Federica e Barbara

Non ha bisogno di molte presentazioni, Barba D’Urso. Signora incontrastata della televisione commerciale. Talvolta populista, altre volte nazionalpopolare. Dal 2003 lavora come conduttrice televisiva in esclusiva su Canale 5. Ha condotto diverse edizioni del Grande Fratello, nonché altri reality show, spettacoli di intrattenimento e, dal 2008, programmi di infotainment.

In tanti, spesso, hanno infatti contestato il suo modo di fare televisione. A volte fondato sul sensazionalismo o su quella che, negli anni, è stata definita “tv del dolore”. Ma Barbara D’Urso va avanti e continua a essere l’alter ego di Mediaset di Mara Venier per quanto concerne i programmi domenicali.

Insomma, sia Federica Panicucci, che Barbara D’Urso sono due volti assai noti del Biscione. In passato hanno avuto alcune divergenze. E, adesso, potrebbero tornare a “guerreggiare”. Sì perché secondo le ultime indiscrezioni, si starebbero contendendo la conduzione di un importante reality show serale di Mediaset.

Stiamo parlando de “La Talpa”, un reality che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare negli scorsi anni. Ma che adesso non va più in onda dal 2008. L’idea di Mediaset, quindi, è quella di rilanciare il format, che in passato è stato presentato anche dalla brava Paola Perego.

E per la conduzione in prima serata, il ballottaggio è proprio tra Federica Panicucci e Barbara D’Urso. Con la prima che, secondo le ultime, sembra favorita. Come finirà questa partita all’ultimo sangue?