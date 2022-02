Iva Zanicchi, l’incredibile “2 di picche” dato ad un grandissimo del cinema italiano ..

“Utilizzando la scusa di una zia anziana, che ho fatto morire una decina di volte, andai via”. Lo sfizioso racconto

82 anni. L’abbiamo ammirata in questi giorni sul palco del Festival di Sanremo 2022. Iva Zanicchi ci ha dimostrato che il suo è un talento senza tempo, che la sua è una forza che supera anche l’incedere dell’età. E’ stato un piacere rivederla in quella che, tra le sue tante attività nel mondo dello spettacolo, è stata la prima. Quella di essere una grande cantante.

Sì perchè Iva Zanicchi nella sua vita è ed è stata cantante, conduttrice televisiva, opinionista. Soprannominata l’Aquila di Ligonchio. Oggi la vediamo spesso in televisione, come ospite. Simpatica e vulcanica, non le manda a dire e difende con forza le proprie opinioni. Anche sul palco dell’Ariston, il simpatico siparietto con Drusilla Foer. Ha fatto ridere un po’ tutti.

Iva Zanicchi non trascura anche le battute un po’ spinte. In generale, non è mai stata una perbenista. In gioventù, oltre alle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, anche qualche scatto osè.

Considerata una delle personalità musicali italiane più importanti, insieme a Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Milva. Ha omaggiato proprio Milva nella serata dedicata alle cover nell’ambito del 72esimo Festival della canzone italiana. Si è esibita inoltre in alcuni dei più importanti teatri internazionali, come il Madison Square Garden di New York, l’Olympia di Parigi, il Teatro Regio di Parma e il Teatro dell’opera di Sydney. Dalla musica leggera al pop e persino le canzoni per bambini.

Una carriera lunga, quella di Iva Zanicchi. Anche con la conduzione di alcuni programmi televisivi. Su tutti, non si può non ricordare “Ok, il prezzo è giusto”. Da tempo, ormai, la vediamo spesso ospite nei salotti televisivi come opinionista. Tanto di costume, quanto di politica.

Per lei anche una carriera politica. Si è sempre dichiarata “berlusconiana” e con il Popolo della libertà è stata anche europarlamentare. Eppure, soprattutto da giovane, le sue posizioni non erano di certo quelle di una conservatrice.

La rivelazione su Alberto Sordi

Accanto alla carriera musicale, infatti, dagli archivi spuntano fuori anche degli scatti un po’ osè. Soprattutto per il periodo. Del resto, Iva era una giovane donna molto bella e sensuale. E non ha mai nascosto la sua femminilità. In archivio sono presenti diversi scatti giovanili dove Iva posa in intimo e calze autoreggenti, mostrando tutta la sua bellezza.

E non deve sorprendere, quindi, che possa aver attirato su di sé l’attenzione di molti uomini. La sua avvenenza e la sua sensualità erano infatti indiscutibili. Tanto le persone “normali”, quanto i grandi VIP dell’epoca, quindi, avrebbero fatto un pensierino su Iva. E in una recente intervista, proprio l’Aquila di Ligonchio ci ha raccontato un particolare succulento e piccante della sua gioventù.

Il co-protagonista della storia è il grande Alberto Sordi. Uno dei maggiori interpreti del cinema italiano, della commedia, soprattutto. Ma non solo. Ebbene, la nostra Iva avrebbe mandato in bianco nientepopodimeno che l’Albertone nazionale. Tutto avviene al termine di una serata di gala, in cui, un po’ tutti, Iva compresa (che peraltro è astemia) avevano bevuto qualche bicchiere di troppo.

L’Aquila di Ligonchio, quindi, sarebbe sfuggita alle avances del popolare attore all’interno di una suite regale in un albergo di Bologna: “Andai in camera, chiamai il mio impresario e utilizzando la scusa di una zia anziana, che ho fatto morire una decina di volte, andai via. E nonostante questo, lui fu ugualmente carino”.