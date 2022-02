Maria Grazia Cucinotta, il terribile dolore che si porta dentro da anni | Ancora non lo ha superato!

Una rivelazione inedita quella fatta nel corso di un’intervista dalla popolare attrice siciliana, resa famosa da “Il postino” con Massimo Troisi

Un racconto drammatico e inquietante. Sono tante, purtroppo, le donne a poter fare questo tipo di rivelazioni sul proprio passato. Ma fa sempre specie – e talvolta non ce l’aspettiamo – quando una sofferenza così grande viene provata da un personaggio famoso. Da una vera e propria celebrità. In questo caso, dalla bravissima e bellissima attrice, Maria Grazia Cucinotta.

Oggi 53enne, infatti, parliamo di una delle interpreti italiane più note e apprezzate all’estero. Siciliana doc, è nata a Messina. Ma dalla natia Sicilia ha spiccato il volo, interpretando alcune pellicole che sono e resteranno nella storia del cinema. Italiano e mondiale.

È conosciuta internazionalmente per la sua partecipazione, accanto a Massimo Troisi, al film italiano “Il postino” e per essere comparsa nel film della saga “007 Il mondo non basta”. Il primo, in particolare, è un film iconico. Siamo nel 1994 e la pellicola è diretta dal regista britannico Michael Radford, conosciuto anche per “Il mercante di Venezia” e “Un colpo perfetto”.

Ispirato al romanzo Il postino di Neruda (Ardiente paciencia), dello scrittore cileno Antonio Skármeta. Film iconico anche perché si tratta dell’ultima interpretazione per l’attore napoletano Massimo Troisi, morto nel sonno solo poche ore dopo la fine delle riprese. “Sono proprio innamorato, perché io me la sono vista li davanti, la guardavo e non mi usciva neanche una parola […] La guardavo e mi innamoravo”. Frasi celebri, immortali, quelle pronunciate nella pellicola da Troisi.

Quella è certamente l’interpretazione più nota di Maria Grazia Cucinotta. Ma nella sua carriera, una lunga sfilza di film di successo. Solo alcuni titoli: “Maria Maddalena” (2000), “Il rito” (2011), “La moglie del sarto” (2012), “La verità” (2017) e “American Night” (2021).

Il racconto raccapricciante

Di fronte a una donna così bella, così nota. A un’artista così famosa in tutto il mondo, il racconto fatto da Maria Grazia Cucinotta nel corso di un’intervista assume connotati ancor più inquietanti. Anche perché, con le lacrime agli occhi, il ricordo della popolare attrice, purtroppo, è ancora vivido. Sebbene siano trascorsi ormai diversi anni.

L’attrice ha appena 20 anni e si trova a Parigi per effettuare un provino per una pubblicità. Non è in abiti succinti, né può valere la stupida “scusa” di atteggiamenti provocanti. E’ una giovane donna che indossa una felpa e dei jeans. Ma questo non le impedisce di essere vittima dell’aggressione da parte di un uomo in giacca e cravatta.

All’interno dell’androne di un palazzo, questi tenterà di strapparle i vestiti di dosso. Fortunatamente, Maria Grazia Cucinotta riuscirà a salvarsi dalla violenza. Ma certi episodi, certe esperienze, restano dentro, anche con un lieto fine.