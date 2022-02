Maria Monsè, vi ricordate chi è? Tutto quello che ancora non sapete sull’attrice e conduttrice

Siciliana, con un nome tipico da siciliana. Nella sua carriera non ha trascurato alcun campo: recitazione, televisione e musica. Ma c’è qualcosa che ancora non sapete.

48enne proprio in questi giorni, chi non la conosceva, l’ha potuta scoprire grazie all’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Ma Maria Monsè è un personaggio molto noto ormai da anni. Anche perché, nel corso della sua carriera, si è saputa ben destreggiare, sia come attrice, sia come conduttrice televisiva. Ma tracciamo insieme un profilo della bella Maria.

Siciliana, con un nome tipico da siciliana. Maria Monsè, infatti, è lo pseudonimo di Maria Concetta La Rosa. Anche lei muove i primi passi in tv grazie al format ideato da Gianni Boncompagni, “Non è la Rai”. Siamo nel 1992. Ben presto, però, inizia la sua carriera da attrice, prima ne “Ragazzi della notte” di Jerry Calà e poi in alcune puntate de “Il maresciallo Rocca”, con il grande Gigi Proietti.

Negli anni, anche diverse partecipazioni televisive, con Michele Cucuzza e Massimo Giletti, in particolare. Su Telemontecarlo, antesignana di LA7, conduce anche “Prima del Processo”, format che introduceva la celebre trasmissione sportiva “Il Processo di Biscardi”.

Ma da ormai 15 è una assidua frequentatrice dei reality show, sia come concorrente, che come opinionista. Nel febbraio del 2006 avrebbe dovuto partecipare come concorrente alla terza edizione del reality show La fattoria, condotta da Barbara D’Urso su Canale 5, ma pochi giorni prima dell’inizio del programma viene sostituita da Angela Cavagna, essendosi scoperta incinta mentre posava per le foto di gruppo dei concorrenti del reality. Tuttavia prenderà parte al programma in qualità di opinionista.

E’ solo la prima esperienza, dato che successivamente parteciperà, come giurata, a “La pupa e il secchione”, e poi come concorrente in ben due edizioni del Grande Fratello VIP: la terza, del 2018, e l’ultima, la sesta.

La vita privata

Insomma, un personaggio capace di spaziare dalla recitazione alle trasmissioni televisive, anche come ospite fisso e opinionista. Senza dimenticare la musica. L’8 maggio 2021 pubblica infatti il suo primo singolo musicale, intitolato “Io vivo”.

Dal 2006 è sposata con l’imprenditore salernitano Salvatore Paravia, da cui ha avuto, nello stesso anno, la figlia Perla Maria. Proprio dal nome della figlia, Perla, è nata la sua linea di moda, nel 2016, che si chiama Perla Monsè.

Verrà anche sfiorata dall’inchiesta “Vallettopoli”. Il suo nome compare in alcune intercettazioni tra terze persone. Ma, evidentemente, nulla di concreto per la magistratura, dato che l’attrice e conduttrice non verrà mai nemmeno chiamata a testimoniare nel processo.