Max Giusti, un padre disperato | Sua figlia questa volta la combina grossa

Molto attaccato alla propria famiglia. Ma, questa volta, deve subire un affronto enorme. Ecco come l’ha presa

Radio, televisione, teatro, cinema. Non manca nulla nella carriera di Max Giusti. Simpaticissimo con le sue imitazioni e i suoi sketch. Di origini marchigiane e sarde ma cresciuto nel quartiere romano Portuense. Un artista di grande successo che, soprattutto grazie ai social, ci ha sempre dimostrato di essere comunque molto attaccato alla propria famiglia.

Lavora già dall’inizio degli anni ’90, ma è all’inizio del 2000 che la sua popolarità cresce esponenzialmente. Nel 2001 è tra i conduttori di Stracult, trasmissione in cui apparvero anche Max Tortora ed Éva Henger. Qui acquisì molta popolarità. Ha messo in mostra le sue doti di imitatore in Quelli che il calcio, La grande notte del lunedì sera, accanto a Gene Gnocchi e Simona Ventura.

Nella sua carriera, diverse trasmissioni televisive tra cui l’ultima, in corso “Guess my age – Indovina l’età” su TV8. Al cinema, invece, lo abbiamo visto in “E adesso sesso”, “Le barzellette”, “Nero bifamiliare” e “Appena un minuto”.

Max Giusti disperato

Qualche tempo fa vi avevamo raccontato del suo toccante post pubblicato su Instagram, quando, durante le festività natalizie, era dovuto rimanere lontano dalla propria famiglia, dai propri affetti più importanti, a causa del Covid.

Fortunatamente, quel periodo difficile è passato. E, con esso, speriamo possa presto passare anche la terribile pandemia da Coronavirus che ci tiene in ostaggio da due anni. Fortunatamente, comunque, ci sono le persone come Max Giusti a tirarci su di morale.

Uno dei suoi ultimi post su Instagram, infatti, è, come sempre, esilarante. Max Giusti riesce ad accogliere con un sorriso, anche un “dramma”. Il noto conduttore e comico, infatti, si trova all’interno di un salone di bellezza. Ha appena dovuto “subire” l’affronto della figlia. Che, non solo ha voluto una acconciatura con treccine da milanese. Ma, soprattutto, le ha volute di colore nerazzurro!

Un affronto che il nostro Max (famosissimo, tra le altre cose, per l’imitazione del presidente della Lazio, Claudio Lotito) ha preso con filosofia. Uno dei suoi punti di forza sono le imitazioni. Tra le più famose ricordiamo senz’altro quella di Cristiano Malgioglio. Ma non solo. Una delle più riuscite, però, riguarda un “nemico”. Max Giusti, infatti, è tifoso della Roma. Eppure, un’ imitazione esilarante è quella di Claudio Lotito, presidente della Lazio.

Ed eccolo lì, nel video pubblicato sul social network, che ci fa, come sempre sorridere e ridere con una sua interpretazione. Parrucca in testa e una sua personale interpretazione del modo di intendere il ruolo dell’hair stylist. Inutile dirvi che all’interno del salone di bellezza le risate non si contano.