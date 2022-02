Sabrina Ghio: “Un pezzo di me è morto..” | La perdita di un figlio è un dolore troppo grande

Diventare mamma rappresenta certamente un momento bellissimo per ogni donna. Ma prima di avere la certezza della sua seconda gravidanza ha vissuto momenti davvero difficili. E’ stata lei stessa a raccontarlo.

Il pubblico televisivo ha avuto la possibilità di conoscere Sabrina Ghio grazie alla sua partecipazione a due programmi Tv. La giovane di origine romana è infatti stata ormai diversi anni fa una delle allieve di “Amici”, dove si era presentata in veste di ballerina, attività che però ormai da tempo non pratica più. Successivamente Maria De Filippi, che aveva apprezzato la sua ironia, le ha proposto di diventare “tronista” e di provare così a trovare un nuovo amore a “Uomini e donne” dopo la fine del suo matrimonio con Federico Manzolli, da cui ha avuto una bambina, Penelope, che oggi ha quasi nove anni.

Anche l’esperienza nel dating show pomeridiano di Canale 5 non è stata del tutto fortunata, ma un nuovo fidanzato è comunque arrivato nella vita della bella Sabrina. Oggi, infatti, è felice al fianco di Carlo Negri, che in estate le ha fatto la fatidica proposta. In attesa di capire quando si terranno le nozze, la coppia sta vivendo un momento di grazia: a breve avranno una bambina.

Sabrina Ghio e il dolore provato prima di scoprire la gravidanza: il suo racconto

Ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, Sabrina ha svelato di essere in attesa di una femmina, notizia che ha reso felice la sua Penny, che voleva una sorellina. Lei e il compagno hanno già scelto il nome: Mia. Le nozze, invece, si terranno in agosto: “Io avrei voluto attendere qualche mese in più, ma non sono riuscita a convincerlo. Lui vuole sposarmi quest’anno”.

Ora la Ghio sta facendo il possibile per godere di questo momento così speciale, che arriva però dopo mesi decisamente difficili. L’ex concorrente di “Amici“, infatti, aveva raccontato ai suoi follower su Instagram di avere subito un intervento pur senza rivelarne la motivazione. Ora è lei stessa a sottolineare di avere avuto il papilloma virus, problema fortunatamente superato: “Oggi la cosa è risolta, io poi mi sono operata sotto consiglio del ginecologo. Abbiamo operato subito e poi sono arrivati gli esami della biopsia a fine agosto che ci hanno comunicato che è stato rimosso in tempo”.

Ma non è finita qui. In un anno lei ha avuto ben tre aborti spontanei che le hanno provocato un dolore fortissimo: “Era luglio dell’anno scorso, rimasi subito incinta e il ginecologo mi disse di stare serena. In vacanza non mi sentivo molto bene, tornata in stanza mi addormentai e quando mi svegliai ero in un mare di sangue. In ospedale mi dissero che avevo perso il bambino“. L’episodio si è però purtroppo ripetuto anche a novembre e in aprile.

Ora il peggio sembra essere finalmente alle spalle, non resta che attendere per vivere la gioia più bella non appena sarà possibile avere Mia tra le braccia.