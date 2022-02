Ana Mena, prime invidie dopo il festival | La cantante non riesce a trattenersi

Si è esibita con orgoglio sul palco. E ora, con la kermesse finita da qualche giorno, può finalmente prendersi la sua rivincita

Alla fine è riuscita a evitare l’ultimo posto in classifica, come qualcuno, con un po’ di cattiveria, pronosticava e auspicava. Ana Mena si è classificata 24esima su 25 artisti in gara con la sua “Duecentomila ore”. Salva dall’ultimo posto del Festival di Sanremo, occupato da Tananai con “Sesso occasionale”. Dopo giorni e giorni di polemiche, però, la bella cantante si è presa la sua rivincita, come ci mostra tramite il proprio profilo Instagram.

24enne, cantante e attrice spagnola. La sua popolarità è iniziata nel 2006 dopo aver vinto la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards, anche se la sua carriera è decollata quando ha partecipato alla miniserie Marisol, la película.

Molto nota, quindi, soprattutto in madrepatria e soprattutto come attrice. La sua partecipazione più importante è stata nel film La pelle che abito di Pedro Almodóvar.

Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo, l’ha voluta sul palco dell’Ariston, scartando anche artisti più esperti dalla selezione iniziale. Sul palco dell’Ariston, Ana Mena ha colpito per la sua bellezza. Ma, evidentemente, non è riuscita a scaldare il cuore della critica, che, tuttavia, non l’ha posta all’ultimo posto della classifica generale.

La rivincita di Ana Mena

Per lei, comunque, non è stata la prima presenza sul palco dell’Ariston. Aveva già partecipato nel 2020 come ospite al Festival di Sanremo, duettando con il cantante Riki (ex concorrente di Amici) nel brano L’edera, già interpretato da Nilla Pizzi al Festival di Sanremo 1958. L’avevamo così conosciuta proprio poche settimane prima che scoppiasse la terribile pandemia da Covid-19 e il conseguente lockdown.

Nel corso della 72esima edizione del Festival della canzone italiana, invece, sono scoppiate un po’ di polemiche circa l’effettiva capacità di Ana Mena di partecipare, in maniera davvero competitiva, a un Festival che aveva in concorso artisti di grande livello.

Ana Mena, però, è andata avanti per la sua strada. Si è esibita con orgoglio sul palco. E ora, con la kermesse finita da qualche giorno, può finalmente prendersi la sua rivincita. E scatenare le invidie di tanti. “Non vedevo l’ora di postare questa foto” scrive sul proprio profilo Instagram.

Lì dove è seguitissima, infatti, la cantante ha pubblicato una foto in bianco e nero dove è ritratta sorridente accanto a Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti. Anche lui protagonista sul palco dell’Ariston nella serata delle cover, dove, insieme a Gianni Morandi, ha interpretato un medley dei suoi successi.

E proprio Lorenzo indossa una simpatica maglia con il volto di Gianni. “Voglio una maglietta” scrive come P.S. la bella Ana Mena.