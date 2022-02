Belen Rodriguez: “nella vita privata sono diventata una iena..” |Stefano De Martino sempre più vicino

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano Martino popola le pagine del gossip. Ora c’è anche l’indizio social.

Belen Rodriguez tornerà in televisione in queste settimane e lo farà alla conduzione del programma Mediaset Le Iene. Insieme a lei ci sarà Teo Mammucari, per dare uno slancio più ironico e comico alla trasmissione.

Me nell’ultimo periodo, la showgirl argentina è al centro delle vicende del gossip per un presunto ritorno di fiamma con l’ex marito, nonché padre del figlio Santiago, Stefano De Martino. I due sono stati visti più volte insieme, anche in atteggiamenti molto affettuosi.

E dopo la conferma della rottura con l’ormai ex compagno Antonino Spinalbese, da cui lo scorso anno Belen ha avuto la figlia Luna Marì, le voci di un terzo ritorno insieme con il conduttore Rai si sono fatte più insistenti.

E in una recente intervista al Corriere della Sera, la bella argentina ha parlato proprio del suo rapporto con Stefano De Martino lasciando più di qualche indizio per la strada: “Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, l’indizio social sul ritorno di fiamma

E oltre ai segnali tra le righe lanciati tra le righe dalla showgirl argentina, anche sui social è apparso un indizio che confermerebbe ulteriormente il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Recentemente, infatti, i due hanno pubblicato su Instagram una breve clip in cui sono insieme in atteggiamenti da “coppia”. La sudamericana e il napoletano sono vicini e l’ex ballerino bacia dolcemente la madre del figlio Santiago.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Belen&Stefano❤ (@belenestefano___)

Un video che ha subito scatenato i fans che negli anni hanno sempre acclamato un possibile ritorno di fiamma della coppia.

E sempre nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Belenha parlato delle storie d’amore avute nella sua vita: “Nella vita privata sono diventata una iena per le bastonate che ho preso. Oggi invece mi metto al primo posto. Troppe volte mi sono messa in secondo piano, a disposizione dell’amore. Ora ho capito che quando diamo priorità a noi stessi, tutto gira meglio. Nella vita professionale, invece iena lo sono sempre stata”, ha dichiarato la showgirl argentina.