Fabrizio Corona all’ attacco: “Sei solo un prodotto commerciale..” | Nel mirino un cantante di Sanremo

Parole al vetriolo quelle dell’ex fotografo dei VIP, che se l’è presa con un giovane cantautore. Del resto, si sa, Corona non perdona…

E’ il personaggio divisivo per eccellenza. Per qualcuno un approfittatore, che ricattava i vip. Per qualcun altro un perseguitato, che ha pagato, anche fin troppo a caro prezzo, il suo conto con la giustizia.

Ogni uscita pubblica di Fabrizio Corona genera dibattiti e scontri. E, siamo sicuri, che accadrà così anche questa volta. Il paparazzo più famoso d’Italia questa volta se l’è presa con un giovane artista che nell’ultimo periodo ha raggiunto una grande popolarità.

Ex partner e amministratore dell’azienda “Corona’s”, Fabrizio Corona diventa famoso come paparazzo di lusso. Probabilmente il più celebre d’Italia, dato che diventa ospite ricorrente in numerosi programmi televisivi.

Ma, ben presto, la sua stella cade con una serie infinita di procedimenti giudiziari. Tutto inizia con la cosiddetta inchiesta “Vallettopoli”.

Per anni è stato legato sentimentalmente alla modella Nina Moric, altrettanto trasgressiva. L’ex modella croata, naturalizzata italiana, infatti, più volte è finita sulle prime pagine dei giornali scandalistici. Anche lei fu coinvolta nell’inchiesta Vallettopoli, ma tutte le accuse di riciclaggio caddero in poco tempo.

Come detto, Fabrizio Corona subisce numerosissimi processi per reati che vanno dalla truffa al riciclaggio e altri reati tributari, passando per la corruzione e la diffamazione.

Alla fine viene condannato a 13 anni e 2 mesi per diversi reati continuati. Entra ed esce dal carcere, anche a causa di alcune patologie che richiedono cure specifiche.

Questo, comunque, non gli ha impedito di continuare a essere un personaggio pubblico molto presente in televisione.

Fabrizio Corona, l’attacco al giovane artista

Ogni esternazione di Fabrizio Corona è sempre molto forte, volutamente sopra le righe e provocatoria. Anche questa volta non fa eccezione.

“Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower”, ha scritto tramite i propri social. Ma con chi ce l’ha Corona?

Il bersaglio del fotografo dei VIP è un giovane cantautore molto apprezzato e che, recentemente, abbiamo ammirato sul palco del Festival di Sanremo 2022. Stiamo parlando del 19enne Sangiovanni.

Un cantautore giovanissimo, ma già molto famoso e apprezzato. Fa musica da quando ha 16 anni ed è conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Nel maggio 2021 ha raggiunto la finale, trionfando nella categoria cantanti e piazzandosi secondo nella classifica generale.

Un giovane cantautore dall’arte intensa. Ma anche simpatico. Molto divertente, ad esempio, il suo siparietto con Amadeus, noto tifoso interista.

Nel corso dell’ultima serata del Festival, Sangiovanni ha posizionato sulle spalle del conduttore una sciarpa del Milan, dopo la vittoria del Diavolo nel derby milanese. Recentemente, comunque, Sangiovanni si è scagliato contro il gossip e le malelingue dello spettacolo.

Sì, perché lui nonostante la giovane età ha già fatto parlare di sé spesso. Amico stretto della cantante Madame, conosciuta al liceo a Vicenza, dal 27 dicembre 2020 è sentimentalmente legato a Giulia Stabile, ballerina e vincitrice della ventesima edizione di Amici.

“Perché sprecate il vostro tempo e non vi appassionate alla musica o alla danza? Perché non pensate che io e lei abbiamo una nostra privacy?” ha tuonato, riferendosi proprio alla relazione con Giulia.

Una dichiarazione che a Fabrizio Corona non è piaciuta affatto: “Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare” ha detto. Del resto, si sa, Corona non perdona…