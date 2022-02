Francesco Sarcina, i momenti di gloria sono già finiti | Si torna alla dura realtà

I primi giorni di febbraio a Sanremo rappresentano comunque una favola, da cui poi è traumatico risvegliarsi

I giorni del Festival di Sanremo sono una “bolla” per tutti. Per gli appassionati, che seguono con grande attenzione l’andamento del Festival della canzone italiana. Per tutti coloro che lavorano all’Ariston e nei suoi dintorni: dai presentatori, all’orchestra, passando per staff e tecnici. E, ovviamente, per gli artisti che partecipano alla rassegna che ferma l’Italia. La fine della competizione canora, però, porta un po’ tutti a un brusco ritorno alla realtà. Uno di quelli ad averla “patita” maggiormente sembra essere Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Almeno a giudicare da uno di suoi ultimi post su Instagram…

46enne, chitarrista, è quindi noto al grande pubblico per essere il frontman della band pop rock milanese. Tutto nasce nel 1993, quando Francesco Sarcina conosce Alessandro Deidda, batterista, con il quale darà vita a Le Vibrazioni nel 1999. I due, insieme a Stefano Verderi (chitarrista e tastierista) e Marco Castellani (bassista), formano il gruppo che dopo alcuni anni di anonimato fa breccia con il singolo Dedicato a te nel 2003. Sarcina è autore di testi e musica della quasi totalità delle canzoni del gruppo.

Le Vibrazioni sono un gruppo molto apprezzato nel panorama musicale alternativo. Un po’ di rock, un po’ di pop e un po’ di indie nelle loro tonalità. E poi, ovviamente, la grande presenza scenica di Francesco Sarcina, che è anche molto amato dalle donne. Dal 2015 al 2019, Francesco Sarcina è stato legato sentimentalmente all’attrice Clizia Incorvaia, oggi legata a Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi.

Il brusco ritorno alla realtà

Le Vibrazioni hanno partecipato all’edizione 2022 del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, Francesco Sarcina e i suoi hanno portato la loro grinta. Ma evidentemente non hanno convinto la giuria del Festival, classificandosi 22esimi su 25 artisti in gara con la loro canzone “Tantissimo”.

A prescindere dal risultato, la partecipazione al Festival di Sanremo è per ogni artista qualcosa di unico. Quei primi giorni di febbraio nella città ligure rappresentano comunque una favola, da cui poi è traumatico risvegliarsi. Per qualcuno di più, per qualcuno di meno.

E Francesco Sarcina non sembra averla presa benissimo. Almeno a giudicare da uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, dove è, ovviamente seguitissimo. E, infatti, il testo che accompagna la foto è “Sanremo Vs Realtà”.

Il frontman de Le Vibrazioni ha il suo inconfondibile stile. Il colore predominante è il nero, compresi i grandi occhiali da sole. Pantaloni a zampa e svariate collane al collo.

Ma tra le mani, da un lato una cassetta d’acqua, sulla spalla destra accessori per bimbi. Insomma, un brusco ritorno alla realtà per il rocker milanese.