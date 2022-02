Francesco Totti, il suo sguardo magnetico è inconfondibile | Sperava di passare inosservato

Un idolo per i tifosi della Roma. Il Capitano per eccellenza. Un numero 10 da olimpo del calcio. L’ottavo re di Roma

A Roma è una celebrità. Ma non passa inosservato un po’ ovunque. In fondo, basta essere tifosi romanisti e lo si potrebbe riconoscere tra mille. Stiamo parlando, ovviamente, di Francesco Totti. Uno dei massimi simboli della romanità. “Er Pupone”, bandiera giallorossa per tantissimi anni. Dura la vita quando appena fai un passo vieni riconosciuto…

Un idolo per i tifosi della Roma. Il Capitano per eccellenza. Un numero 10 da olimpo del calcio, che ha rifiutato anche palcoscenici che gli avrebbero fatto vincere molto di più. Francesco Totti, “er Pupone”, è davvero l’ottavo re di Roma per la sponda giallorossa della Capitale. Campione del mondo con l’Italia nel 2006 e vice campione d’Europa nel 2000. Nel corso della sua carriera ha giocato sempre con la Roma, realizzando 250 reti in Serie A.

Nel 2005, Francesco Totti ha sposato Ilary Blasi. Showgirl, nasce, nel mondo dello spettacolo come “Letterina” del fortunato quiz “Passaparola”, condotto da Jerry Scott. Ma nel corso della sua carriera conduce programmi di grande successo, tra cui “Le Iene” e il “Grande Fratello”. I due hanno tre figli. Una famiglia molto unita, quella dei coniugi Totti-Blasi.

Lo riconoscono ovunque!

Oltre all’amore per la Roma, anche quello per Ilary e la famiglia ha indotto Totti a rifiutare contratti principeschi, come quello che gli avrebbe offerto il Real Madrid. Ma “Er Pupone” rifiuterà di diventare un “Galactico”. Impegnando tutta la sua carriera con la Roma. Con 250 reti in Serie A, è il giocatore che ha segnato più gol con la stessa squadra nel massimo campionato italiano, di cui è il secondo cannoniere di tutti i tempi dopo Silvio Piola. Con la Roma ha segnato 307 reti in totale, record in Italia per una squadra di club.

Anche per questo, quindi, Francesco Totti è e rimarrà per sempre una delle massime espressioni della romanità. Per i tifosi giallorossi, per gli amanti del calcio in generale, “Er Pupone” è un vero e proprio mito. Anche grazie alla sua capacità di autoironizzare su se stesso.

Ovviamente, tutto ciò comporta anche qualche rinuncia sotto il profilo della privacy. A Roma, ma non solo, Totti viene riconosciuto anche se prova a nascondersi e mimetizzarsi. Gli è accaduto proprio in questi giorni. Francesco Totti è stato immortalato da una fan mentre camminava lungo la passeggiata turistica del lungolago di Castel Gandolfo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francesco Totti si lascia andare con rivelazioni hot su Ilary: “Quando la spoglio…”

Tutto è accaduto nella domenica pomeriggio del 6 febbraio. Incappucciato e con la mascherina nera sperava, forse, di non essere riconosciuto. Ma si vedevano gli occhi. E per i fan, basta solo uno sguardo per riconoscere il capitano per eccellenza!