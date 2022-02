Giulia Salemi, la famiglia si allarga | Arriva la ciliegina che completa una torta perfetta

Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli hanno condiviso una lieta notizia: la loro famiglia, da ora in poi, avrà un nuovo membro.

Giulia Salemi: dall’esordio alla carriera da conduttrice

Influencer, modella e conduttrice televisiva, Giulia Salemi è apparsa per la prima volta in televisione nel 2012, nella quarta edizione del programma Veline. Dopo un anno, ha partecipato a Sweet Sardinia insieme al fidanzato dell’epoca, Luca Bergamaschi, vincendo il reality show.

Successivamente, Giulia è arrivata alla finale di Miss Italia, classificandosi al terzo posto. Da quel momento, ha preso parte a diverse trasmissioni televisive. Tra queste, è stata concorrente di Pechino Express insieme alla madre, Fariba; inoltre, tra il 2016 e il 2018 è diventata opinionista del varietà Sbandati.

Nel 2018, Giulia Salemi è entrata nella casa del Grande Fratello VIP, per poi tornare nel mese di novembre 2020 fino a febbraio 2021. A partire dal 2020 ha iniziato a condurre il talk show Adoro! insieme a Tommaso Zorzi. Successivamente, si è dedicata alla conduzione di altri programmi trasmessi in televisione e in streaming su Mediaset Play (ad esempio Disconnessi On the Road, Salotto Salemi e il GF VIP Party).

Nel 2021 ha lanciato la sua prima linea di costumi ed è diventata ambassador del marchio Primadonna e di Breil (insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo, come Lodovica Comello, Ignazio Moser e Filippo Magnini). Nel 2022, è arrivato l’esordio nel mondo della radio come invitata speciale di Radio Kiss Kiss al Festival di Sanremo, con le pillole di Sanremo 2022 Limited Edition.

Grazie alla partecipazione al Grande Fratello VIP, Giulia ha conosciuto il suo ex fidanzato – il modello Francesco Monte. I due sono stati insieme dal 2018 fino all’estate del 2019. Tornata al GF, la conduttrice ha conosciuto il suo attuale partner. Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli, modello ed ex velino di Striscia la Notizia.

L’arrivo di Prince Valiant

La relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembra essere stabile e solida, tant’è che la coppia ha deciso di allargare la famiglia con l’adozione di un bellissimo cagnolino: Prince Valiant Prelemi (dall’unione dei cognomi dei suoi “genitori”).

Come suggerisce il nome, il cagnolino è già un principe in casa Salemi. Arrivato da poche ore, ha un profilo ufficiale su Instagram (con 3mila followers) dove possiamo vederlo sul suo trono personale.

“Finalmente vi presentiamo Prince Valiant.. oggi non ci siamo per nessuno” ha scritto Giulia in un post, nel quale ha condiviso una serie di scatti insieme al fidanzato e al nuovo arrivato.

“Chi mi conosce sa che è da una vita intera che sogno di prendere un cagnolino con cui scambiarmi tanto amore” ha proseguito, esprimendo la sua gioia. Infine, ha ringraziato l’allevatore di Pomerania che si è preso cura di Prince per quattro mesi (@spitz.pomeranianmv), prima del suo arrivo nella nuova famiglia.