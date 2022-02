Luca Bizzarri, da figlio di carabiniere a contrabbandiere | La confessione sul suo passato

Conosciamo Luca Bizzarri come attore brillante in coppia con Paolo Kessissoglu, ma a pochi è nota la sua adolescenza difficile prima del grande successo.

Con la loro sit-com Camera Café, Luca e Paolo sono diventati estremamente popolari. La loro comicità non è di quelle immediate, è più pensata e surreale, frutto di due identità distinte.

Chi è Luca attore

Genovese purosangue, Luca Bizzarri si diploma alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova.

Ed è frequentando la scuola dello stabile che Luca conosce il suo doppio, Paolo Kessissoglu, anche lui di Genova.

Fonda con Paolo il gruppo di cabaret I cavalli marci. Con questa formazione parteciperanno al programma comico Ciro, il figlio di Target. Dopo qualche anno, precisamente nel 1998, Luca e Paolo decidono di continuare la carriera in duo.

Ma è nel nuovo millennio che i due attori trovano la loro dimensione e cominciano a farsi conoscere in questa nuova formazione. Conducono MTV Trip, un format nel quale girano l’Italia su una vecchia Fiat 130/carro funebre creando sketch relativi ai paesi che visitavano.

Presteranno anche la loro voce al film Disney Le follie dell’imperatore (erano Kuzco e Kronk). Il salto di qualità arriva con la conduzione de Le Iene.

Ma i loro fan li apprezzano nelle vesti del sindacalista Luca Nervi e Paolo Bitta, il commerciale un po’ “tamarro” di Camera Cafè, sempre insieme a tormentare il povero Silvano.

Gli errori del passato

Luca è figlio di un vicebrigadiere dei Carabinieri, ma ha vissuto un’adolescenza da ribelle. Come ha dichiarato lui stesso in un’intervista al Corriere della sera, dai 14 ai 20 anni non aveva alcuna voglia di studiare. Era diventato amico di un ragazzo nordafricano che vendeva sigarette di contrabbando per strada a Genova.

Passava le serate con lui chiacchierando e vendendo sigarette. Quest’uomo si chiamava Zbir e nel suo Paese era un professore universitario. Zbir gli ha fornito l’ispirazione per il personaggio del boss del suo primo romanzo, Disturbo della pubblica quiete, uscito nel 2020. Purtroppo questa amicizia non durò molto, dopo un po’ il ragazzo lasciò Genova senza tornare più.

Luca negli anni si è decisamente rimesso in carreggiata, anche se la testa a posto non l’ha mai messa del tutto. Dopo una lunga relazione con l’ex velina di Striscia la Notizia, Ludovica Frasca ed una presunta con Bianca Guaccero, da un po’ di tempo si dichiara single. L’unico essere vivente con cui divide la sua villa a Genova è il suo magnifico pastore tedesco, Smog.