Mara Maionchi, per la rabbia prese a calci una porta | Aveva sicuramente ragione..

Mara Maionchi, in occasione del compleanno di Vasco Rossi, ha dedicato un post al rocker, ricordando un episodio del passato…

Lunedì 7 febbraio Vasco Rossi ha festeggiato il suo compleanno: “Siamo qui… a quota 70!” ha affermato il rocker sui social, che è stato sommerso dai messaggi di auguri da parte dei fans e dei colleghi.

Tra questi, non è mancata Mara Maionchi, con una dedica speciale all’artista pubblicata sul suo profilo di Instagram. Nel post, la produttrice discografica ha condiviso un ricordo del passato.

Vasco Rossi e i suoi 70 anni “spericolati”

Nelle scorse ore, Vasco Rossi ha celebrato il suo 70esimo compleanno condividendo un video a fumetti che mostra la sua storia. Nel filmato, l’artista prende un ascensore e ogni piano corrisponde ad un anno della sua vita.

Nella salita, si vede l’artista agli inizi della sua carriera, mentre suonava la chitarra da ragazzo, per poi arrivare a Punto Radio, fino alle sue esibizioni sul grande palco. “Al… 70esimo piano ‘spericolato’!” ha scritto il rocker, che successivamente ha espresso la sua gioia per gli auguri ricevuti. Rossi, infatti, ha dichiarato di essere stato “travolto da tanto Affetto”, ringraziando tutti.

Anche Mara Maionchi ha espresso la sua stima nei confronti dell’artista, con una dedica speciale. Sul suo profilo Instagram, ha condiviso una foto scattata insieme al Blasco, raccontando un aneddoto risalente alla prima partecipazione al Festival di Sanremo di Vasco.

Mara Maionchi: l’aneddoto condiviso sui social

Era il 1982 quando Vasco Rossi ha partecipato al Festival di Sanremo per la prima volta. Il rocker, all’epoca, aveva già pubblicato quattro album (“…Ma cosa vuoi che sia una canzone…”, “Non siamo mica gli americani!”, “Colpa d’Alfredo” e “Siamo solo noi”).

Vasco si è esibito sul palco di Sanremo con il brano “Vado al massimo”. Il suo esordio al Festival ha scatenato molto scalpore: l’artista, dopo aver cantato, si è infilato il microfono nella tasca della giacca per poterlo dare al concorrente successivo. Il filo, però, era troppo corto.

Così, il microfono è caduto dalla giacca del cantante, finendo a terra con un grande frastuono. L’accaduto è stato percepito come un gesto provocatorio nei confronti di Sanremo, attirando l’attenzione sulla figura di Vasco Rossi.

Quella sera, Mara Maionchi era presente. La produttrice discografica è rimasta colpita dalla performance dell’artista di Zocca, diventando subito una sua ammiratrice: “Sono fan di Vasco dal suo primo Sanremo” ha esordito nella dedica su Instagram.

La prima volta a Sanremo di Vasco, nonostante lo scalpore suscitato, non si è conclusa nel migliore dei modi. Mara, nel post, ha proseguito ricordando: “Non fu capito, arrivò ultimo e mi inc**zai come un puma rompendo la porta della green room dell’Ariston con un calcio“.

Per la produttrice era incredibile il fatto che nessuno si fosse accorto del talento del Blasco. Lei stessa, lo ha definito come “quella novità che serviva alla musica, quella cosa che ‘prima non c’era’”.

“Sarò stata un filo impulsiva ma ormai lo sapete che quando ci tengo, non mi trattengo” ha continuato la Maionchi. Effettivamente, non aveva tutti i torti: è riuscita a capire quale sarebbe stato il destino del cantante, diventato una leggenda della musica rock italiana.