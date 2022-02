Marc Overmars, si dimette dopo lo scandalo | “Mi vergogno, purtroppo non me ne rendevo conto..”

Marc Overmars si è dimesso dalla carica di dirigente dell’Ajax dopo l’accusa di molestie ad alcune colleghe sul posto di lavoro.

Nuovo scandalo nel mondo del calcio dopo quanto accaduto nelle scorse settimane con Mason Greenwood, il calciatore del Manchester United denunciato dalla fidanzata per violenza domestica.

L’inglese è stato arrestato, mentre la polizia continua a indagare. Nel frattempo, però, intorno a lui si è creato il vuoto con il club che lo ha sospeso, i videogames FIFA e PES lo hanno rimosso dai rispettivi titoli, e il suo sponsor Nike ha addirittura dichiarato “per noi non esiste più”.

Ma mentre in Inghilterra si cerca di fare chiarezza sulla questione, anche in Olanda scoppia un caso non della portata di quello di Greenwood ma comunque gravissimo.

Il colpevole questa volta è Marc Overmars, ex leggenda della Nazionale Oranje e fino a poco fa direttore tecnico dell’Ajax.

L’uomo si è infatti dimesso di sua spontanea volontà dall’incarico di dirigente del club dopo esser stato accusato di aver inviato messaggi inappropriati a delle colleghe.

Dopo un dialogo l’amministratore delegato della società olandese Van Der Saar, Overmars ha deciso di lasciare la carica. “Una serie di messaggi inappropriati inviati a diverse colleghe per un lungo periodo di tempo sono alla base della sua decisione di lasciare il club”, questo quanto fatto sapere dall’Ajax attraverso una nota ufficiale.

Scandalo Overmars, molestie a colleghe: il fatto

La questione in casa Ajax è nata quando il club, lo scorso gennaio, aveva deciso di inviare una mail a tutti i dipendi della società annunciando di aver istituito due “contatti fiduciari” in materia di sicurezza sul lavoro.

Ed ecco che all’attenzione delle due persone incaricate di intercettare possibili problemi, sono arrivate diverse denunce per segnalare dei comportamenti inappropriati durante l’impiego lavorativo.

Le accuse sono ricadute proprio su Overmars, ex calciatore di Arsenal, Barcellona e proprio Ajax, che avrebbe inviato foto scandalose alle colleghe.

L’olandese ha provato a scusarsi ma il danno ormai era fatto: “Mi vergogno. Purtroppo non mi rendevo conto che stavo oltrepassando il limite, ma mi è stato fatto capire negli ultimi giorni. Mi scuso”.

Leen Meijaard, presidente del consiglio di sorveglianza, ha poi aggiunto che il comportamento di Overmars è stato “devastante” per le donne coinvolte nella vicenda e che l’uomo non poteva far altro che abbandonare la carica di dirigente del club.