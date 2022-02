Alessandra Mussolini: “è stato un grande sbaglio” | Escono gli scheletri dall’armadio

Alessandra Mussolini, una delle donne più note e discusse d’Italia. Qualcosa che però potrebbe esservi sfuggito di lei è davvero sorprendente. Si tratta di un lato del suo passato che in pochi hanno presente.

Alessandra Mussolini, un volto molto noto della televisione, dello spettacolo ed anche della politica italiana. Il suo nome, per motivi molto chiari, fa un effetto particolare alle persone.

Nessuna correlazione casuale, è proprio la nipote di Benito Mussolini, ex Presidente del Consiglio dell’allora Regno d’Italia e fondatore del fascismo. Tornando ad Alessandra, è nata a Roma il 30 dicembre 1962.

E’ stata europarlamentare ed in precedenza membro del parlamento italiano, sia con partiti di destra che di centrodestra. Dal 2019 non occupa più alcun incarico istituzionale e nel 2020 lascia definitivamente la politica per dedicarsi al mondo dello spettacolo.

Nel 1989 ha sposato Mauro Floriani, dal quale ha avuto tre figli: Clarissa, Caterina e Romano.

Nel 2013 però i due si sono separati a causa di alcuni scandali che hanno riguardato l’ormai ex marito. L’uomo è stato coinvolto nel famoso caso delle baby-squillo di Parioli, noto quartiere di Roma.

Alessandra Mussolini, così non l’avevate mai vista

Alessandra Mussolini è un personaggio molto conosciuto e discusso, soprattutto in Italia. Una donna dalla personalità forte, che non accenna mai a dare la sua opinione sulle vicende che gli interessano maggiormente.

oltre dieci anni fa, ad esempio, si scagliò contro le conigliette di Playboy, ingaggiate per presentarsi al Festival di Sanremo. Ma non in molti sanno che pure lei in passato era apparsa sulla copertina della nota rivista erotica statunitense.

Una rivista, dedicata principalmente agli uomini, che negli ultimi anni è stata giudicata in maniera a dir poco negativa dalla Mussolini. Una scelta di immagine, secondo lei, sconveniente.

Soprattutto considerando le violenze che le donne abitualmente subiscono. L’ex politica romana dice basta alle donne considerate “pezzi di carne”. O, almeno, di considerare in tale modo pure gli uomini.

Un consiglio che la donna ci ha tenuto a dare in passato alla Rai, storica organizzatrice del Festival della musica italiana. Tuttavia, come non ricordare che nel 1983, sul numero di agosto proprio di Playboy, la Mussolini posò per un servizio fotografico.

Certo, al tempo era una donna decisamente diversa da quella che era al momento della critica e che è adesso. Le persone cambiano; ma è comunque una critica particolare, ed ancora più significativa, dato che proviene dalla bocca di chi, questo settore, lo ha comunque accarezzato se non addirittura toccato.