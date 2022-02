Elisabetta Gregoraci, una bellezza smisurata..ma siamo sicuri che la chirurgia non ha nessun merito?

Elisabetta Gregoraci, una delle persone più conosciute nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Cosa c’è da sapere su di lei anche fisicamente.

Elisabetta Gregoraci è una donna tanto bella quanto conosciuta. Nota per essere una showgirl e conduttrice di grande successo, ed ex modella italiana, nel 2006 inizia una relazione con l’imprenditore Flavio Briatore, che la pone al centro dell’attenzione mediatica italiana ed internazionale.

I due si sposano nel 2008 e nel 2010 nasce loro figlio, Nathan Falco. Nel 2017 si separano consensualmente.

Ha avuto, in ogni caso, una carriera davvero piena di risultati e soddisfazione, come dimostra la lunga conduzione del programma televisivo Made in sud e non solo.

Nel 2020 ha poi preso parte al famosissimo reality show Grande Fratello Vip, rimanendo all’interno della casa più pubblica e seguita d’Italia per tre mesi.

In ogni caso, lei come tanti altri protagonisti del mondo della televisione, del gossip e dello spettacolo, viene spesso giudicata anche per il proprio aspetto esteriore.

Ed in effetti, così è stato pure questa volta, con qualche (presunto) particolare svelato direttamente in televisione.

Elisabetta Gregoraci, quello che non sai di lei: le novità sul suo corpo

Abbiamo parlato di Elisabetta Gregoraci, che ha avuto una carriera straordinaria ed anche molti flirt e relazioni sentimentali con personaggi molto famosi. Ma quanto è cambiata negli anni?

Quasi due anni fa, ma anche prima, a questo quesito provò a rispondere Striscia la Notizia durante una consueta puntata del telegiornale satirico.

Sono stati infatti evidenziati alcuni cambiamenti estetici della celebre showgirl, o presunti tali.

In particolare, pare che la Gregoraci si sia rifatta il naso, che appariva in passato più largo rispetto ad oggi; ed anche il décolleté appare in maniera diversa rispetto ad una volta.

Non c’è alcuna conferma in merito a tali ritocchi, anche se le foto pubblicate dallo storico programma televisivo di Canale 5 mettono quantomeno in luce questi piccoli ma comunque evidenti dettagli.

L’amatissima e conosciutissima showgirl avrà davvero “cambiato pelle” nel corso degli anni? E’ difficile da ipotizzare, figuriamoci da affermare.

Ma il suo non sarebbe il primo caso. Sono tantissimi i vip italiani e non solo che ogni anno prendono la decisione di sottoporsi a degli interventi chirurgici.

In ogni caso, che fra questi ci sia anche Elisabetta Gregoraci o meno, la stessa può andare fiera di sé stessa, tanto fisicamente quanto per quello che è riuscita a conquistare nella sua carriera come nella sua vita privata.