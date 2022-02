Fabrizio Corona, il figlio Carlos Maria segue le orme del padre | La mamma è preoccupata

Nina Moric e Fabrizio Corona hanno formato per anni una delle coppie più discusse, ma la situazione non è cambiata nemmeno ora che i due conducono vite separate. E, inevitabilmente, in tanti sono curiosi anche di conoscere meglio il loro unico figlio, Carlos Maria.

Pur essendo ancora giovanissimo (ha solo diciannove anni), Carlos Maria Corona, unico figlio di Fabrizio e Nina Moric, è al centro dell’attenzione sin da quando era solo un bambino. Del resto, era quasi impossibile pensare a una situazione diversa con due genitori come i suoi, che hanno fatto discutere per alcuni atteggiamenti decisamente discutibili. Determinante per il suo processo di crescita è stata nonna Gabriella, la nonna paterna, con cui lui è cresciuto a lungo, mentre ora che ha superato la maggiore età il ragazzo vuole provare a essere più indipendente.

Nonostante i due siano separati e non se le siano mandate a dire negli anni passati, gli ex coniugi sono riusciti a mettere da parte ogni rancore e non mancano di condividere qualche momento insieme per gestire al meglio il figlio.

A differenza dei genitori, lui sembra avere un carattere più tranquillo e ha sempre amato studiare. Questo lo ha portato così a iscriversi alla Facoltà di Filosofia, con grande gioia dell’ex modella croata: “Cosa ho fatto io di così buono per avere un figlio così meraviglioso…- aveva detto lei in una Instagram Story -. Carlos sei una mente meravigliosa e continua a coltivarla e a inseguire i tuoi sogni… So anche che oggi hai fatto un’intervista in cui dici che vorresti diventare un modello…”

Carlos Maria Corona: l’intraprendenza tipica del suo DNA

Al pari dei genitori ma anche come molti altri coetanei, Carlos Maria Corona è presente su Instagram. Il suo profilo viene utilizzato per farsi conoscere meglio, oltre che per condividere i suoi pensieri e alcuni momenti della sua quotidianità. E con un cognome come il suo il riscontro non poteva che essere forte: in pochi mesi, infatti, ha già superato i 200 mila follower.

In un primo momento mamma Nina sembrava essere contraria all’idea che lui fosse presente sui social, ma alla fine ha capito il punto di vista del figlio e gli ha concesso di iscriversi.

Lo spirito di iniziativa è certamente una delle sue caratteristiche distintive, ma era praticamente impossibile pensare che lui avesse una personalità diversa. Papà Fabrizio ha sempre amato buttarsi e trasformare le sue idee in progetti concreti.

LEGGI ANCHE >>> Fabrizio Corona all’ attacco: “Sei solo un prodotto commerciale..” | Nel mirino un cantante di Sanremo

E il ragazzo si sta comportando allo stesso modo: da poco ha fondato un suo brand di abbigliamento, denominato CMC, ovvero le sue iniziali. Certamente è ancora presto per capire se l’idea avrà successo, ma almeno per ora in tanti hanno cercato informazioni per saperne di più.