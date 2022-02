Federica Fontana: siamo nati senza ali.. ma sempre pronti per volare

Il calcio è la grande passione di Federica Fontana. Questa volta, però, la vediamo in tutt’altra veste. Cosa sta facendo?

Davvero insolito uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram dalla showgirl Federica Fontana. L’immagine della bionda conduttrice tv, in dei panni in cui non l’avevamo mai immaginata, è accompagnata da una frase di Coco Chanel. Ecco cosa c’è dietro questo scatto molto particolare.

Oggi 44enne, è un po’ scomparsa dai radar televisivi, rispetto a una carriera, iniziata giovanissima, e vissuta per anni sulla cresta dell’onda. Federica Fontana è sposata con il produttore pubblicitario Felice Rusconi ed è madre di due figli, Noè e Sofia. Ex modella, che, come tante showgirl, ha mosso i primi passi attraverso i concorsi di bellezza. Poi le prime trasmissioni televisive, soprattutto a sfondo sportivo.

Nel 2000-2001 Federica Fontana partecipa a “Il processo del lunedì” al fianco di Aldo Biscardi e a Mai dire Maik. Dal 2001 al 2006 ha condotto, insieme ad Alberto Brandi, “Guida al campionato”, in onda su Italia 1 tutte le domeniche in cui si è giocato il campionato di calcio italiano. Nel 2006-2007 segue Alberto Brandi in “Controcampo – Diritto di replica”, programma televisivo in onda tutte le domeniche del campionato di calcio italiano, lasciando così “Guida al Campionato” dopo cinque anni.

Sono gli anni di maggiore popolarità per Federica Fontana, che nel 2003 posa anche per un calendario sexy insieme alla modella brasiliana Fernanda Lessa. Dopo un periodo di appannamento, nella stagione 2021-2022 torna in tv come ospite di “Pressing – Prima serata” su Rete 4 e di “Pressing” su Italia 1.

Sospesa in volo

Sì perché Federica Fontana è tifosissima del Milan, è stata valletta durante la presentazione della squadra per la stagione 1997-98. Il calcio, quindi, è la grande passione di Federica Fontana. Questa volta, però, la vediamo in tutt’altra veste. Con una tuta e con un casco, infatti, è paracadutista per un giorno. Ma senza paracadute.

Come ha fatto? Grazie al lavoro di Aero Gravity, realtà milanese che ha creato l’unica galleria del vento verticale in Italia. Si può così sperimentare l’esperienza del volo in un cilindro di cristallo alto 8 metri grazie a 6 turbine potentissime e un flusso d’aria fino a 370 km/h capace di vincere la forza di gravità e sostenere il corpo in volo.

Di fatto, si sperimenta l’assenza di gravità, proprio come un vero astronauta. “E siamo nati senza ali, non facciamo nulla per impedire loro di crescere” la citazione di Coco Chanel a corredo della foto.