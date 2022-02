Francesco Oppini, quella perdita che lo ha segnato per il resto della sua vita | Dimenticare è impossibile

Il pubblico televisivo ha avuto modo di conoscere meglio Francesco Oppini, unico figlio di Alba Parietti, grazie alla sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”. In quell’occasione il 39enne ha parlato di una perdita che lo ha segnato, nonostante ora abbia ritrovato la serenità.

Chi ha seguito la scorsa edizione del “Grande Fratello Vip” ha avuto modo di apprezzare la fortissima amicizia che era nata tra Tommaso Zorzi, vincitore del reality, e Francesco Oppini. Quest’ultimo aveva poi deciso di terminare quell’esperienza in anticipo nel momento in cui era stato annunciato il prolungamento del programma, pur continuando a sostenere l’influencer da lontano. Una volta spente le telecamere, i due si sono però definitivamente allontanati, anche se non hanno mai voluto spiegare nel dettaglio quali siano state le motivazioni del loro distacco.

Il figlio di Alba Parietti è stato comunque tra i preferiti dal pubblico per la grande sensibilità mostrata in più occasioni, pur senza voler essere protagonista a tutti i costi. L’ex “gieffino” non ha esitato, però, a raccontare alcune parti meno note della sua vita privata, che hanno toccato particolarmente i telespettatori. Ormai diversi anni fa, infatti, lui ha perso la fidanzata, Luana, in un incidente stradale.

Francesco Oppini e l’esperienza che lo ha segnato: un dolore ancora fortissimo

La perdita della persona di cui si è innamorati lascia sempre un vuoto quasi incolmabile, soprattutto se questa avviene in modo improvviso e inaspettato. Un’esperienza che ha vissuto in prima persona anche Francesco Oppini, che anni fa ha perso la sua fidanzata Luana in un incidente. Il figlio d’arte aveva voluto ricordarla qualche tempo fa in occasione del quindicesimo anniversario della sua scomparsa.

“Ci sono quelle date che non vorresti rivivere mai, oggi purtroppo, è una di quelle. Quindici anni senza te piccola Lu’. Sei e sarai sempre luce, sole e sorriso e non esistono addii tra noi, perché ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore“ – ha scritto sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

Tra le persone che erano legate a lei c’era anche la mamma di lui, Alba Parietti. Anche la showgirl aveva avuto un pensiero per lei: “Ciao Luana. Sono passati 15 anni, oggi saresti una donna di 40 anni. Ma tutto è finito quella maledetta notte. Non c’è stato nulla di più brutto da ricordare di quel momento che ha spento il tuo sorriso e con la tua partenza per quel viaggio per noi tutti, per tua madre, tua sorella e per Francesco l’inferno sulla terra. Solo chi ha vissuto la tragedia di perdere una persona cara, giovane bella piena di vita può capire cosa significhi quel dolore immenso che non avrà mai fine – ha scritto Parietti – Penso a te, all’ultimo saluto allegra sulla porta, all’incubo delle ore e degli anni dopo. Ma una cosa l’hai lasciata: la tua bellezza, la tua energia, la tua bontà, la tua generosità. Noi non ti dimenticheremo mai, bellissima creatura invisibile e presente. Ciao adorata Luana, domani avresti compiuto gli anni ma quel compleanno, allora come oggi, non è una data felice. Ti ameremo per sempre e tu ci sarai sempre in ogni cosa bella come te. Ciao Luana”.