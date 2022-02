Iva Zanicchi: “Mia madre ci sarebbe rimasta molto male” | Il segreto da tenere nascosto a tutti i costi

Iva Zanicchi è un volto amatissimo e molto conosciuto della televisione italiana, dello spettacolo ed anche della musica. Forse però non siete a conoscenza di aneddoti piccanti su di lei.

Iva Zanicchi, conosciutissima ed amatissima in Italia e non solo, è impossibile da non ricordare. Non solo una cantante di grandissimo livello, talento che gli ha permesso di conquistare – su dieci partecipazioni – per ben tre volte il Festival di Sanremo, ma anche grande protagonista del mondo della televisione e dello spettacolo.

Quasi tutti la ricordano grazie alla nota trasmissione Ok, il prezzo è giusto. Non è stata l’unica a cui ha preso parte, recentemente è stata presente come ospite a trasmissioni dedite alla cronaca ed all’attualità del nostro paese, ma di sicuro la più importante.

Negli anni a venire, comunque, ha ammesso che fu Silvio Berlusconi a convincerla a fare il grande salto in tv. La sua carriera ha avuto inizio nel 1960. Di lì a poco, raggiungerà un successo davvero internazionale.

E’ stata infatti la prima cantante italiana a tenere un concerto al Madison Square Garden di New York. Nel 1981 è pure la prima ad attraversare in tour l’allora Unione Sovietica. E la tv?

Le “prime volte” di Iva avvengono negli anni ’70; partecipa a programmi come Sai che ti dico, Totanbot, Una valigia tutta blu, Premiatissima e Facciamo un affare.

Poi la consacrazione nel 1987, come detto, quando inizia a condurre Ok, il prezzo è giusto. E’ stata pure Eurodeputata dal 2008 al 2014.

Arrivando alla sua vita privata, dal 1967 al 1985 è stata sposata con Antonio Ansoldi, dal quale ha avuto una figlia (Michela). Dal 1986 è invece legata a Fausto Pinna.

Iva Zanicchi, retroscena su Playboy: lo sapevate

Abbiamo detto molto sulla vita professionale e privata di Iva Zanicchi. Musica e televisione, certo, ma non è tutto quello che c’è da sapere sulla straordinaria artista italiana.

Non mancano infatti gli sulla aneddoti cantante; basti pensare a quello relativo alla sua apparizione, a 38 anni, sulla copertina di Playboy.

Ha spiegato che fece un servizio fotografico molto sexy, che a quanto pare poteva essere venduto soltanto a Playboy.

Appena vide le sue stesse foto, però, chiamò Ligonchio (il paese in cui è nata e cresciuta) per fare ritirare la rivista dal bar-edicola.

Motivo? Voleva evitare che i suoi genitori la vedessero. Missione compiuta, dato che il giornale non arrivò mai nelle mani di sua madre, che come raccontato dalla Zanicchi ci sarebbe rimasta davvero male.