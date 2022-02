Joe Bastianich, sempre sul pezzo | Questa volta il suo ruolo sarà più “naturale” per lui

La sua popolarità si deve alla cucina e a Masterchef. Giudice fino al 2019. Ma adesso una nuova, incredibile, avventura

“Mi stai diludendo, vuoi che muoro?”. E’ diventata una frase cult. La sua frase cult. Pronunciata a uno dei tanti concorrenti del fortunato format “Masterchef”. Joe Bastianich è famoso soprattutto per quello. E, non sappiamo se il noto chef la ripeterà, come tormentone, anche in questa sua nuova avventura. Che è davvero qualcosa di sconvolgente. Una notiziona, come quelle che, raramente arrivano dal mondo della televisione.

Nato a New York, ma è figlio di genitori italiani esuli istriani. E’ sposato con Deanna Damiano, sempre discreta, non ama i riflettori a differenza del marito. Deanna è nata nel 1970 in Italia, ma la permanenza è breve. Si trasferisce con tutta la sua famiglia ben presto negli USA.

Proprio negli USA, anche Joe ha molto del proprio core business. Imprenditore, ovviamente attivo nel mondo della ristorazione. Ha diversi locali sparsi in giro tra gli Stati Uniti, ovviamente, e l’Italia. Il più famoso, attivo dal 1993, “Becco”, a Manhattan. Un locale iconico che appare in diversi telefilm cult: da Beverly Hills 90210 a Friends.

La sua popolarità si deve quindi alla cucina e a MasterChef. E’ stato giudice in Italia fino al 2019, mentre negli USA la sua partecipazione nello storico cooking talent, prosegue.

Ma Joe Bastianich è anche un grande appassionato di musica, è stato frontman e chitarrista del gruppo statunitense The Ramps e, il 6 settembre 2019, ha pubblicato per la Universal il suo primo singolo da solista, Joe Played Guitar, che ha preceduto il suo primo album in studio Aka Joe, pubblicato il 20 settembre 2019. Il suo genere è il country e si esibisce spesso anche in Italia.

Joe Bastianich è una “Iena”

Con la sua partecipazione a MasterChef ha dimostrato grande simpatica. Ma ha saputo anche essere spietato con i concorrenti che non svolgevano bene il proprio compito tra i fornelli. Insomma, una vera “iena”. Ma, questa volta, il nostro Joe sarà una “Iena”, con la maiuscola.

Ebbene sì. Joe Bastianich entra a far parte del cast de “Le Iene”, la popolare trasmissione delle reti Mediaset. Un programma storico che va in onda su Italia 1 dal 22 settembre 1997. A cominciare dal nome e dal look total black (compresi gli occhiali da sole) di conduttori e inviati, la trasmissione si ispira al film cult di Quentin Tarantino.

Da sempre “Le Iene” si muovono tra l’intrattenimento e l’attività di inchiesta. Negli anni, infatti, la trasmissione ha saputo farci divertire, ma anche fare dei veri e propri scoop. Staremo a vedere quale sarà il ruolo e la predisposizione del nostro Joe Bastianich.