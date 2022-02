Manila Nazzaro, il suo compagno ha una reazione inaspettata | “Non la riconosco più”

Coppia unita e innamorata. Aveva commosso tutti all’interno della casa del GF VIP. Ma adesso arriva un clamoroso colpo di scena

Qualche settimana fa, Lorenzo Amoruso ha intenerito in diretta televisiva anche i cuori più duri. Nessuno è riuscito a rimanere impassibile davanti alle parole indirizzate, nel corso del Grande Fratello Vip a Manila Nazzaro. Questa volta, però, qualcosa sembra essersi incrinato in quello che appariva a tutti come un rapporto d’amore da favola. Ecco cosa è successo.

Pugliese, oggi 44enne, Manila Nazzaro diventa famosa alla fine dello scorso millennio. Nel 1999, infatti, vince Miss Italia. La coroncina sulla testa la fa entrare, di diritto, nel mondo dello spettacolo. Per lei, esperienze sia al teatro, sia in televisione.

Conduttrice, tra le varie trasmissioni, di “Mezzogiorno in famiglia” e “E la chiamano estate”, sulle reti RAI. Negli ultimi anni ha partecipato ad alcuni reality, tra cui Temptation Island e l’edizione attuale del Grande Fratello Vip.

Dopo essere stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore della Reggina, Francesco Cozza, Manila Nazzaro ha infatti conosciuto un altro ex calciatore: Lorenzo Amoruso. Una lunga carriera in serie A, ma anche in Scozia. Proprio Amoruso è stato il protagonista della toccante dichiarazione d’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “Tu sei la donna della mia vita” le ha detto con grande trasporto.

Ma, questa volta, qualcosa sembra essersi rotto. Ed è ancora una volta il Grande Fratello VIP il palcoscenico su cui si consuma questo toccante avvenimento.

“Non la riconosco più”

Un colpo di scena, potremmo definirlo. In questi mesi di permanenza di Manila all’interno della casa più spiata d’Italia, infatti, l’ex calciatore aveva sempre professato la propria devozione nei suoi confronti: “È stato così difficile starti così vicino e non poterti abbracciare e baciare” aveva scritto dopo aver fatto una fugace visita in diretta.

Ora, però, evidentemente, qualcosa non dev’essere piaciuta ad Amoruso rispetto ai comportamenti tenuti dalla compagna nell’ambito del gioco. Con una storia su Instagram e un tweet, infatti, Amoruso ha spiazzato tutti: “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato… mi prendo il mio tempo per riflettere”.

L’ex difensore non ha specificato i motivi di queste parole. Né se risuonino come la fine di una relazione che a tutti appariva bellissima. Di certo non mancano le polemiche.

Tanti commentatori hanno contestato le modalità e, soprattutto, il fatto che Amoruso mischi ciò che accade nel reality con la vita privata. Peraltro, Manila non è stata ancora avvisata di questa sortita sui social. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.