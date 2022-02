Melissa Satta e Thais Wiggers, un’amicizia vera dopo così tanti anni

Melissa e Thais sono una di quelle coppie di Veline che sono riuscite a mantenere la popolarità anche molti anni dopo che l’esperienza si è conclusa. L’affetto del pubblico non si è mai affievolito.

La mora e la bionda, da sempre le Veline di Striscia la notizia hanno rispettato questo pattern, ma sebbene ce ne siano state tante, alcune sono passate come meteore, altre continuano ad avere con sé l’affetto del pubblico nonostante il tempo trascorso.

In principio furono Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia che vivono ancora di rendita della popolarità acquisita sul bancone di Striscia nel 1999, ma la coppia che può rivaleggiare con le “capostipiti” è sicuramente quella formata da Melissa Satta e Thais Wiggers.

Chi è Melissa

Di origini sarde, Melissa nasce a Boston, negli Stati Uniti. Da sempre una gran sportiva, da ragazzina ha praticato karate e ha anche giocato a calcio. Dopo qualche esperienza come modella in Sardegna, si trasferisce a Milano per frequentare lo IULM, ma continua a posare e sfilare. Decide di provare la carriera nello spettacolo. Come la gran parte delle ragazze di bell’aspetto, comincia come valletta, ma arriva al provino giusto, quello come velina di Striscia, che segna il punto di svolta della sua vita professionale.

Terminata l’esperienza, Melissa sarà conduttrice, senza mai dimenticare la moda ed il fashion, continuando a posare e a fare da testimonial per diversi brand di abbigliamento ed accessori.

Ha avuto diverse storie importanti; la prima con il “bomber” Bobo Vieri. Di lui, come ha recentemente raccontato a Verissimo, serba un bellissimo ricordo. Lei aveva 19 anni e Vieri era molto più grande di lei, ma lo definisce un periodo “formativo”, di lui, infatti, dice che le è “servito”. Relazione decisiva, culminata con il matrimonio, è quella con l’ex centrocampista del Milan, Kevin Prince Boateng, dal quale ha avuto il suo unico (per ora) figlio Maddox. I due si sono lasciati di recente, Melissa ha precisato, non per suo volere e ne ha sofferto moltissimo.

Chi è Thais

Thais Souza Wiggers, brasiliana di Florianópolis, esordisce come modella nel suo paese, successivamente si trasferisce a Miami prima e in Italia poi.

A Milano posa e gira spot pubblicitari prima di essere scelta come velina bionda per Striscia. Qui farà coppia con Melissa per un paio di stagioni, prima di dover lasciare per la gravidanza. Eh sì, Thais in quel periodo ha conosciuto Teo Mammuccari, dal quale ha avuto una figlia, Julia. Purtroppo, la loro relazione non è durata a lungo. Dopo Mammuccari, la Wiggers è stata legata a Paul Baccaglini, imprenditore, è stato anche presidente del Palermo, ma anche con lui è finita. Abbandonato o quasi il mondo dello spettacolo, Thais si dedica alla figlia, vivendo tra l’Italia e il Brasile.

Ma c’è una relazione che per le due continua a durare nel tempo, nonostante le prove che la vita ha messo loro davanti ed è la loro amicizia, come testimonia un affettuoso post pubblicato da Melissa sul suo profilo Instagram.